Лукашенко собрался вводить войска в Украину: сделано заявление

Диктатора пугает коллективный Запад

В пятницу, 10 июня, на 107-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный президент Беларуси александр лукашенко сделал странное заявление.

Диктатор на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" заявил о готовности воевать за западную Украину, передает официальный сайт президента Беларуси.

По словам лукашенко, Беларусь является целью коллективного Запада, который якобы хочет захватить эти земли, чтобы выровнять фронт по линии Смоленск-Брянск-Курск-Ростов-на-Дону. Непризнанный президент заявил, что не даст этим планам осуществиться, и для этого, возможно, будет воевать с Западом за западную Украину.

"Они (коллективный Запад, — Ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель — они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", — сказал лукашенко.

Отметим, в российских telegram-каналах ранее распространялись сообщения о том, что президент рф владимир путин якобы склоняет лукашенко ввести белорусские войска на запад Украины с целью отрезать Киев от поставок вооружения и боеприпасов от стран Запада.

Ранее сообщалось, что лукашенко наградил своих силовиков за участие в войне против Украины.

Напомним, непризнанный диктатор решил создать народное ополчение в РБ.