Главный редактор "Апостроф" Денис Попович оценил перспективы силовой смены власти в Беларуси, инициированной россией и назвал возможного кандидата на должность Лукашенко.

А Я ВАМ СЕЙЧАС ПОКАЖУ, ОТКУДА НА БЕЛАРУСЬ ГОТОВИЛОСЬ НАПАДЕНИЕ

Очень часто спрашивают, нападет ли Беларусь на Украину. Фактически они уже напали, ведь с территории Беларуси стартуют баллистические ракеты в направлении Украины, взлетают боевые самолеты; территория Беларуси служила тылом для развертывания наступления русских войск на Киев и Киевскую область в феврале и марте. Но речь идет о прямом сухопутном наступлении. Тем более что Лукашенко сейчас делает определенные движения в этом направлении — объявляет длительные учения, создает новые оперативные командования и т.д.

Пока это — хитрые маневры, демонстрация готовности перед Путиным, тот минимум, который Лукашенко хочет и может сделать, чтобы показать свою приверженность кремлевскому фюреру, не загоняя себя еще глубже в эту беду. Белорусская армия не хочет воевать с Украиной, все прекрасно видели, что случалось с россиянами под Киевом, и возможности для большого наступления у белорусов довольно ограничены. Они не начали наступать в марте, когда для этого были значительно более широкие возможности, почему они должны делать это сейчас?

Лукашенко будет маневрировать до конца, но Путину это сиденье на двух стульях может надоесть. Он не может ждать, ему срочно требуется подкрепление.

Поэтому нельзя исключать, что Лукашенко могут отправить "на пенсию" в результате российской спецоперации и поставить вместо него полностью лояльного человека, который согласится выполнить приказ и начать открытую войну с Украиной.

Подобные примеры были уже в мировой истории. В 1944 г. ближайший союзник Гитлера, лидер Венгрии, адмирал Миклош Хорти, понимая приближение военной катастрофы, искал возможности для выхода из фактически проигранной войны. 15 октября этого же года он объявил о заключении перемирия с СССР, но отряд СС под руководством Отто Скорцени в результате удачной спецоперации обеспечил переход власти в Венгрии от режима Хорти к полностью пронацистскому режиму Ференца Салаши. Это привело к бессмысленному продолжению войны, кровавому сражению у озера Балатон и осаде Будапешта.

Я хочу напомнить, что пару недель назад мы уже слышали заявления по поводу "украинских ДРГ", которые вроде бы работают на территории Беларуси. Сделал это заявление не Александр Лукашенко, а Александр Вольфович, госсекретарь Совбеза Беларуси. По определенным данным, он является большим сторонником политики Владимира Путина, в том числе и по Украине. Поэтому это не простые заявления, не стоит считать их бредом.

Мы также помним о том, что Александр Лукашенко отдал должное тактике действий ВСУ против превосходящих российских сил и приказал распространить этот опыт на белорусскую армию. Бурные овации, но на это тоже следует обратить внимание. Опыт ВСУ – где опыт именно против российской армии. Так же как и "народное ополчение" (фактически белорусская терроборона), о создании которого недавно объявил Лукашенко — это тоже украинский опыт именно против российской армии.

Следовательно, Лукашенко откровенно боится именно российской армии, а значит, боится за свою власть и готовится к защите. Он между молотом и наковальней. Для него может сложиться ситуация, когда уход от власти при определенных гарантиях может стать единственным путем сохранить собственную жизнь.

Поэтому вопрос силовой смены власти в Минске со стороны российских спецслужб и появления там такого себе Ференца Салаши, который будет слушаться Путина и отдаст бессмысленный и преступный приказ наступать на Украину, не так уж гипотетичен.