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"А я вам сейчас покажу, откуда…": лучшие анекдоты и видеомемы о лукашенко, покорившие сеть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"А я вам сейчас покажу, откуда…": лучшие анекдоты и видеомемы о лукашенко, покорившие сеть Новость обновлена 17 мая 2022, 15:53

Самые смешные приколы о лукашенко и его "превентивном ударе"

Отрывок из речи самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко о том, что если бы не началась "спецоперация", то Украина вроде бы первой напала бы на соседние государства, породил на просторах интернета множество анекдотов и мемов.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение… И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар… я сейчас покажу карту, я принес… ", — ляпнул тогда белорусский диктатор.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.

Теги:
#Лукашенко #Шутки #Мемы #Анекдоты #Гумор