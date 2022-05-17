"А я вам сейчас покажу, откуда…": лучшие анекдоты и видеомемы о лукашенко, покорившие сеть

Самые смешные приколы о лукашенко и его "превентивном ударе"

Отрывок из речи самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко о том, что если бы не началась "спецоперация", то Украина вроде бы первой напала бы на соседние государства, породил на просторах интернета множество анекдотов и мемов.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение… И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар… я сейчас покажу карту, я принес… ", — ляпнул тогда белорусский диктатор.

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