Укр

Лукашенко наградил своих силовиков за участие в путинской войне против Украины: в сеть слили фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1378
Лукашенко наградил своих силовиков за участие в путинской войне против Украины: в сеть слили фото Новость обновлена 31 мая 2022, 14:07

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наградил нескольких сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) республики, принимавших участие в так называемой "спецоперации" в Украине.

Об этом во вторник, 31 мая, сообщил приближенный к непризнанному лидеру Телеграмм-канал "Пул первого".

"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, принимавших участие в спецоперации КГБ на территории Украины", — говорится в тексте публикации.

Новость дополняется…

Теги:
#Беларусь #Война #КГБ #Александр Лукашенко #Награждение