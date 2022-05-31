Лукашенко наградил своих силовиков за участие в путинской войне против Украины: в сеть слили фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1378
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наградил нескольких сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) республики, принимавших участие в так называемой "спецоперации" в Украине.
Об этом во вторник, 31 мая, сообщил приближенный к непризнанному лидеру Телеграмм-канал "Пул первого".
"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, принимавших участие в спецоперации КГБ на территории Украины", — говорится в тексте публикации.
Новость дополняется…