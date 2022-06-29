Грозовой "апокалипсис" в Киеве: столица ушла под воду из-за сильного дождя (видео)

Автомобили плавают в воде, а люди не могут перебраться через улицы

Мощная гроза, обещанная украинским Гидрометцентром на последние дни июня, прошла над Киевом, превратив улицы в реки, которые местами не могут преодолеть ни пешеходы, ни машины. Видео и фото грозового "апокалипсиса" делятся пользователи в соцсетях.

Судя по видео, ливневая канализация в столице снова не справилась с экстремальным количеством осадков – а дождь в среду вечером падал буквально стеной. Расположенную в низменной местности улицу Зодчих на окраине города залило так, что авто почти полностью накрыло водой.

Столичную Борщаговку тоже сильно залило водой, из-за чего в городе образовались значительные пробки. Киевлянам, которые сейчас находятся на работе, важно учесть этот нюанс при планировании дороги домой. Так же, как и повышенные коэффициенты в сервисах такси, вводимые в подобную погоду.

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Напомним, Гидрометцентр обещает столице грозы и завтра, 30 июня. Но и после этого дожди в Украине могут не прекратиться – народный синоптик обещает, что в первые дни июля установившаяся жара спадет, но будет сопровождаться это осадками.