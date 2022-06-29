Грозовий "апокаліпсис" у Києві: столиця пішла під воду через сильний дощ (відео)

Автомобілі плавають у воді, а люди не можуть перебратись через вулиці

Потужна гроза, яку обіцяв український Гідрометцентр на останні дні червня, пройшла над Києвом, перетворивши вулиці на річки, які місцями не можуть подолати ні пішоходи, ні машини. Відео і фото грозового "апокаліпсису" діляться користувачі у соцмережах.

Судячи з відео, зливова каналізація у столиці вкотре не впоралась із екстремальною кількістю опадів – а дощ у середу ввечері падав буквально стіною. Розташовану у низинній місцевості вулицю Зодчих на околиці міста залило так, що автомобілі майже повністю накрило водою.

Столичну Борщагівку теж сильно залило водою, через що у місті утворились значні затори. Киянам, які зараз перебувають на роботі, важливо врахувати цей нюанс під час планування дороги додому. Так само, як і підвищені коефіцієнти у сервісах таксі, які запроваджуються у подібну погоду.

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Нагадаємо, Гідрометцентр обіцяє столиці грози і завтра, 30 червня. Але і після цього дощі в Україні можуть не припинитися – народний синоптик обіцяє, що у перші дня липня спека, яка зараз встановилась, спаде, але супроводжуватиметься це опадами.