Чи спаде спека: прогноз погоди в Україні на 10 днів

Народний синоптик обіцяє українцям полегшення, але не всі колеги з ним згодні

Останні дні червня проходять в Україні за умов екстремальної спеки, яка часом сягає +36 градусів. За прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, найближчими днями стовпчики термометрів мають опуститись до більш приємних і менш загрозливих для здоров’я температур.

Як розповів Деркач "Телеграфу", перші 10 днів липня має пройти під шум дощів та, відповідно, зі зниженням температури повітря. Після чого має знову встановитись цілком літня погода.

Прогноз погоди на початок липня від сайту Weather.com

Тим часом сервіс прогнозів Weather.com дає зовсім інакшу погодну картину на найближчу декаду. До 6 липня в Україні зберігатиметься сильна спека і максимум, чого можна буде очікувати для полегшення ситуації – це невелика мінлива хмарність. А от із 7 числа варто очікувати на грози, які принесуть з собою зниження температури до 28-29 градусів тепла.

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Така погода, як встановилась зараз в Україні пов’язана із досить значними ризиками для здоров’я. Полегшити становище може кондиціонер, тим, у кого нема кондиціонера, радять інші способи охолодження, такі як перебування у великих приміщеннях, затінення оселі та холодні компреси. До речі, в спеку важливо подбати і про гаджети – наприклад, оберігати від перегрівання свій смартфон.