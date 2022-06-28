До +36 та грози: якою буде погода в Україні наприкінці червня

Українцям варто підготуватися до повернення гроз

В Україні кінець першого місяця літа буде спекотним, але в останніх числах червня в країну прийдуть дощі з грозами.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 28 червня на більшій частині території нашої країни очікується сонячна погода, а стовпчик термометра підніметься вище за +30 градусів.

Водночас синоптики очікують, що у Полтавській, Сумській та Харківській областях пройдуть дощі, а подекуди й з грозами. Також дощі прогнозуються у Криму.

У середу, 29 червня, грозові дощі накриють північні, центральні та південні області. А от на жителів східних та західних областей чекає суха безхмарна погода. Згідно з прогнозом, на Заході нещадно припікатиме, адже повітря може прогрітися до +34 градусів.

В останній день місяця дощі та грози пройдуть у більшості областей України, завдяки чому стовпчик термометра опуститься в район +25…+27 градусів, хоча на Заході, як і раніше, зберігатиметься літня спека. Найспекотнішим день видасться для мешканців Закарпаття, де вдень варто чекати +34…+36 градусів.

Як повідомлялося раніше, на початку липня на українців чекає невелике похолодання, а другий місяць відзначиться температурними гойдалками та мінливою погодою.