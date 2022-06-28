До +36 и грозы: какой будет погода в Украине в конце июня

Украинцам стоит подготовиться к возвращению гроз

В Украине конец первого месяца лета выдастся жарким, но в последних числах июня в страну придут дожди с грозами.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 28 июня на большей части территории нашей страны ожидается солнечная погода, а столбик термометра поднимется выше +30 градусов.

Вместе с тем синоптики ожидают, что в Полтавской, Сумской и Харьковской областях пройдут дожди, а местами и с грозами. Также дожди прогнозируются в Крыму.

В среду, 29 июня, грозовые дожди накроют северные, центральные и южные области. А вот жителей восточных и западных областей ждет сухая безоблачная погода. Согласно прогнозу, на Западе будет нещадно припекать, ведь воздух может прогреться до +34 градусов.

В последний день месяца дожди и грозы пройдут в большинстве областей Украины, благодаря чему столбик термометра опустится в район +25…+27 градусов, хотя на Западе по-прежнему будет сохраняться летняя жара. Наиболее жарким день выдастся для жителей Закарпатья, где днем стоит ждать +34…+36 градусов.

Как сообщалось ранее, в начале июля украинцев ждет небольшое похолодание, а второй месяц отличится температурными качелями и переменчивой погодой.