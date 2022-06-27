В Україні похолодає, але ненадовго: якою буде погода на початку липня

В Україні в наступні два тижні очікуються температурні гойдалки

Мешканцям України до кінця червня ще доведеться пережити кілька спекотних днів, але потім температура повітря почне знижуватися, а подекуди перепад температур станеться дуже стрімко.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, похолодання відбудеться нерівномірно у різних куточках нашої країни та затримається на різний проміжок часу.

Так у центральних областях, хвиля опадів зіб’є температуру повітря в середині поточного тижня, але в наступні кілька днів стовпчик термометра підніматиметься до показника +30. Втім, ще одна хвиля дощів наступного тижня все ж таки принесе відносно тривалий період прохолоди.

На Півдні України опадів наприкінці червня та на початку липня буде менше, а температурні стрибки не стануть такими помітними, як в інших куточках країни.

У західних областях спека протримається аж до вихідних, проте потім почне холодати.

На Сході найближчими днями очікуються особливо спекотними. Ближче до кінця тижня там варто чекати на невелике похолодання, проте вже після вихідних стовпчик термометра знову невблаганно поповзе вгору.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, липень в Україні відзначиться мінливою погодою, з періодами спеки та похолодання.