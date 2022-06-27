В Украине похолодает, но ненадолго: какой будет погода в начале июля

В Украине в следующие две недели ожидаются температурные качели

Жителям Украины до конца июня еще предстоит пережить несколько жарких дней, но затем температура воздуха начнет снижаться, а местами перепад температур произойдет весьма стремительно.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, похолодание произойдет неравномерно в разных уголках нашей страны и задержится на разный промежуток времени.

Так в центральных областях, волна осадков собьет температуру воздуха в средине текущей недели, но в последующие несколько дней столбик термометра будет подниматься к показателю в +30. Впрочем, еще одна волна дождей на следующей неделе все же принесет относительно длительный период прохлады.

На Юге Украины осадков в конце июня и начале июля будет меньше, а температурные скачки не станут такими заметными, как в других уголках страны.

В западных областях жара продержится вплоть до выходных, однако потом там начнет постепенно холодать.

На Востоке ближайшие дни ожидаются особенно жаркими. Ближе к концу недели там стоит ждать небольшого похолодания, однако уже после выходных столбик термометра опять неумолимо поползет вверх.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, июль в Украине отличится изменчивой погодой, с периодами жары и похолоданий.