Липень готує погодні сюрпризи для українців: синоптики дали прогноз

Погода в липні одноманітною точно не буде

В Україну йде різке потепління, проте попри те, що на мешканців нашої країни чекає дуже спекотний початок липня, загалом місяць обіцяє бути відносно прохолодним.

Як випливає з прогнозу Gismeteo, температура повітря в Україні почне підніматися до кінця червня, а стовпчик термометра в більшості областей підніметься вище за +30 градусів. Спека триматиметься і на початку липня, проте орієнтовно після 7 числа хвиля опадів по всій країні суттєво скинуть температуру повітря.

За інформацією синоптиків у центральних областях, у середині місяця температура в середині місяця утримуватиметься на рівні +20…+25 градусів, а тепліти там почне лише в останній тиждень липня.

Не сховається від похолодання і Південь України, а в середині липня там температура повітря може опускатися нижче за +20 градусів. Втім, до кінця місяця туди знову повернеться літня спека, а стовпчик термометра підніметься до +30.

Схожа тенденція спостерігатиметься і на Сході нашої країни, проте початок липня там буде особливо спекотним, подекуди навіть до +35 градусів.

Переважно холодний липень чекає і на мешканців західних областей, де в окремі дні можна чекати падіння температури до позначки +15 градусів.

Як повідомлялося, раніше "Телеграф" писав, яку погоду на весь липень передбачає народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, всі три декади другого місяця літа будуть дуже відрізнятися між собою.