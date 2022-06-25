Июль готовит погодные сюрпризы для украинцев: синоптики дали прогноз

Погода в июле однообразной точно не будет

В Украину идет резкое потепление, однако несмотря на то, что жителей нашей страны ждет весьма жаркое начало июля, в целом месяц обещает быть относительно прохладным.

Как следует из прогноза Gismeteo, температура воздуха в Украине начнет подниматься к концу июня, а столбик термометра в большинстве областей поднимется выше +30 градусов. Жара будет держаться и в начале июля, однако ориентировочно после 7 числа волна осадков по всей стране существенно сбросят температуру воздуха.

По информации синоптиков в центральных областях в средине месяца температура в средине месяца будет удерживаться на уровне +20…+25 градусов, а теплеть там начнет лишь в последнюю неделю июля.

Не укроется от похолодания и Юг Украины, а в средине июля там температура воздуха может опускаться ниже +20 градусов. Впрочем, к концу месяца там вновь вернется летняя жара, а столбик термометра поднимется до +30.

Похожая тенденция будет наблюдаться и на Востоке нашей страны, однако начало июля там будет особенно жарким, местами даже до +35 градусов.

Преимущественно холодный июль ждет и жителей западных областей, где в отдельные дни можно ждать падения температуры до отметки в +15 градусов.

Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.