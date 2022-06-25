Жара и ливни: какой будет погода в Украине на выходных

Погода в разных городах Украины на выходных обещает быть динамичной

В Украине выходные 25-26 июня, как и прогнозировали синоптики на конец месяца, почти повсеместно ожидаются ощутимо жаркими, однако некоторые регионы накроют дожди, местами переходящие в ливни.

Это следует с данных ресурса weather.com. Метеорологическая информация подается на основе ожиданий в нескольких наиболее густонаселенных регионах Украины.

Киев

В столице Украины суббота и воскресенье прогнозируются жаркими: до 27 и 30 градусов по Цельсию соответственно. При этом осадков киевлянам и гостям города ждать не стоит.

Погода в Киеве 25 и 26 июня

Львов

Довольно жарко будет и во Львове: там столбики термометров днем будут прогреваться до 28 градусов и осадков также не ожидается.

Погода во Львове 25 и 26 июня

Днепр

В Днепре на выходных будет расти температура воздуха: 26 градусов в субботу и 28 — в воскресенье. При этом суббота, скорее всего, будет дождливой, а вот воскресенье уже просто пасмурным.

Погода в Днепре 25 и 26 июня

Харьков

Наибольшие температурные и погодные "качели" на выходных ожидают Харьков. Если в субботу днем столбики термометров не превысят 23 градусов, и это под аккомпанемент ливневых дождей, то уже в воскресенье резко потеплеет до 29 градусов и уже без осадков.

Погода в Харькове 25 и 26 июня

Одесса

Наиболее прохладно на текущих выходных будет в южных регионах Украины и в частности в Одессе. Там ожидается переменная облачность, а температура воздуха не превысит достаточно комфортных большинству людей 25-26 градусов по Цельсию.

Погода в Одессе25 и 26 июня

Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.