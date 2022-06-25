Жара и ливни: какой будет погода в Украине на выходных
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Погода в разных городах Украины на выходных обещает быть динамичной
В Украине выходные 25-26 июня, как и прогнозировали синоптики на конец месяца, почти повсеместно ожидаются ощутимо жаркими, однако некоторые регионы накроют дожди, местами переходящие в ливни.
Это следует с данных ресурса weather.com. Метеорологическая информация подается на основе ожиданий в нескольких наиболее густонаселенных регионах Украины.
Киев
В столице Украины суббота и воскресенье прогнозируются жаркими: до 27 и 30 градусов по Цельсию соответственно. При этом осадков киевлянам и гостям города ждать не стоит.
Львов
Довольно жарко будет и во Львове: там столбики термометров днем будут прогреваться до 28 градусов и осадков также не ожидается.
Днепр
В Днепре на выходных будет расти температура воздуха: 26 градусов в субботу и 28 — в воскресенье. При этом суббота, скорее всего, будет дождливой, а вот воскресенье уже просто пасмурным.
Харьков
Наибольшие температурные и погодные "качели" на выходных ожидают Харьков. Если в субботу днем столбики термометров не превысят 23 градусов, и это под аккомпанемент ливневых дождей, то уже в воскресенье резко потеплеет до 29 градусов и уже без осадков.
Одесса
Наиболее прохладно на текущих выходных будет в южных регионах Украины и в частности в Одессе. Там ожидается переменная облачность, а температура воздуха не превысит достаточно комфортных большинству людей 25-26 градусов по Цельсию.
Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.