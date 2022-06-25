Укр

Жара и ливни: какой будет погода в Украине на выходных

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Местами в Украине пройдут дожди, а где-то даже ливни
Местами в Украине пройдут дожди, а где-то даже ливни

Погода в разных городах Украины на выходных обещает быть динамичной

В Украине выходные 25-26 июня, как и прогнозировали синоптики на конец месяца, почти повсеместно ожидаются ощутимо жаркими, однако некоторые регионы накроют дожди, местами переходящие в ливни.

Это следует с данных ресурса weather.com. Метеорологическая информация подается на основе ожиданий в нескольких наиболее густонаселенных регионах Украины.

Киев

В столице Украины суббота и воскресенье прогнозируются жаркими: до 27 и 30 градусов по Цельсию соответственно. При этом осадков киевлянам и гостям города ждать не стоит.

Погода в Киеве 25 и 26 июня
Погода в Киеве 25 и 26 июня

Львов

Довольно жарко будет и во Львове: там столбики термометров днем будут прогреваться до 28 градусов и осадков также не ожидается.

Погода во Львове 25 и 26 июня
Погода во Львове 25 и 26 июня

Днепр

В Днепре на выходных будет расти температура воздуха: 26 градусов в субботу и 28 — в воскресенье. При этом суббота, скорее всего, будет дождливой, а вот воскресенье уже просто пасмурным.

Погода в Днепре 25 и 26 июня
Погода в Днепре 25 и 26 июня

Харьков

Наибольшие температурные и погодные "качели" на выходных ожидают Харьков. Если в субботу днем столбики термометров не превысят 23 градусов, и это под аккомпанемент ливневых дождей, то уже в воскресенье резко потеплеет до 29 градусов и уже без осадков.

Погода в Харькове 25 и 26 июня
Погода в Харькове 25 и 26 июня

Одесса

Наиболее прохладно на текущих выходных будет в южных регионах Украины и в частности в Одессе. Там ожидается переменная облачность, а температура воздуха не превысит достаточно комфортных большинству людей 25-26 градусов по Цельсию.

Погода в Одессе25 и 26 июня
Погода в Одессе25 и 26 июня

Как сообщалось, ранее "Телеграф" писал, какую погоду на весь июль предсказывает народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, все три декады второго месяца лета будут весьма отличатся между собой.

Теги:
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