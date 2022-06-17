Резкие погодные качели и ураганы: народный синоптик дал прогноз на июль в Украине

По словам народного синоптика, погода в середине июля будет часто и резко меняться

Июль начнется с понижения температуры воздуха, но затем столбики термометров снова подскочат в направлении 30 градусов тепла. В целом, в июле ожидается много периодов резкой смены погоды, а в отдельные дни непогода со шквалами и ураганами.

Прогноз на июль-2022 в Украине озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, много лет занимающийся наблюдениями за погодными условиями.

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1-10 июля

По словам Деркача, первый десятидневный отрезок июля должен принести осадки и понижение температуры с самого начала месяца. Дальше погода улучшится, осадков станет меньше, а температура воздуха повысится.

11-20 июля

Вторая декада этого месяца будет теплее, обещает народный синоптик. Хотя тепло будет "заходить" с перерывами на 1-2, иногда на 2-3 дня. Такая тенденция резкого изменения погодных условий присуща всей второй декаде и части третьей, говорит Деркач. Он прогнозирует резкое повышение температуры на 3-4 дня, а затем краткосрочное снижение. Потому, говорится в прогнозе, существует высокая вероятность шквалов и ураганов в этот период.

21-31 июля

Третий десятидневный отрезок, согласно данным Деркача, будет теплым с достаточно мощным повышением температуры в середине и во второй половине декады. В то время как начало этого отрезка, сообщил народный синоптик, обещает более умеренное тепло и большую возможность осадков.

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Напомним, синоптики прогнозируют волну похолодания в начале второго летнего месяца. На западе Украины, согласно предварительным прогнозам, потепление наступит только после 9 июля.

Как ранее сообщал "Телеграф", в начале июля есть вероятность осадков – дождей с кратковременными осадками. Но такая погода, по прогнозам, накроет не все регионы Украины.