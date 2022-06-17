В Украину идет засуха: каким регионам будет тяжелей всего

Синоптик предупредил об опасном погодном периоде в ближайшие 10 дней

Из-за недостаточного количества дождей в Украине многие регионы после погодных качелей могут столкнуться с засухой. А чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в ближайшие 10 дней будет сохраняться во всех областях страны, кроме западных.

О прогнозе погоды для Украины в ближайшую декаду июня сообщил в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, обильные дожди в отдельных городах не повлияют на общую синоптическую картину.

По данным Кибальчича, вплоть до 25 июня количество осадков в целом по Украине ожидается недостаточным. Синоптик поясняет, что осадки будут распределяться пятнисто. То есть в пределах одного города может выпадать то две месячных нормы в одном районе, то наблюдаться засуха — в другом.

Как отмечает в прогнозе эксперт, локальные сильные ливни ситуацию не улучшат. Кибальчич предупреждает об опасной пожарной обстановке.

"На данный момент в большинстве областей страны, за исключением части западного региона, действует чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, которая ввиду ожидаемых метеорологических условий сохранится также на ближайшие 10 суток", — сообщил Кибальчич.

Поэтому синоптик напоминает украинцам о правилах безопасности. Будьте осторожны с огнём в лесных и степных массивах.

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По данным Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине будет сохранятся до конца недели. Так, в пятницу, 17 июня, везде, кроме большинства западных областей и Крыма. В субботу-воскресенье, 18-19 июня, спасатели сделали предупреждение для восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областей. А в воскресенье, 19 июня, пожарная опасность этого же уровня ожидается в Волынской, Черновицкой, Житомирской областях, а также Крыму.

Пожарная опасность на 17 июня. Карта УкрГМЦ

Напомним, после волн похолодания в Украину снова вернется теплая летняя погода. Синоптики рассказали, в каких регионах после 19 июня столбики термометров поползут в направлении +30 градусов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, конец июня снова может принести снижение температуры. По данным синоптиков, прохладной ожидается и погода в первые дни июля.