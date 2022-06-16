До 33 градусов тепла: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Украине до конца июня

По словам Кибальчича, температура в первой половине июня оказалась выше климатической нормы

Температура воздуха в конце июня в Украине, где недавно похолодало, постепенно будет повышаться на 1-3 градуса, а осадки будут выпадать неравномерно.

О прогнозе погоды на конец июня в Украине рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, некоторые регионы могут столкнуться с засухой.

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По итогам первой половины июня, средняя температура воздуха по Украине оказалась на 2-4 градуса выше нормы. Как отмечает Кибальчич, практически во всех областях максимальные значения в отдельные дни превышали 30-градусную отметку, однако рекордных показателей не достигли.

"Осадки, как это свойственно для летнего периода, распределились крайне неравномерно, поскольку большая их часть имела конвективное происхождение и сопровождалась грозой, местами градом", — добавил он.

Как показывают свежие расчёты прогностических моделей, во второй половине месяца в атмосфере над Украиной будет преобладать поле повышенного атмосферного давления и только в последней пятидневке июня несколько понизится. В связи с этим, до 25 июня количество осадков в целом по стране ожидается недостаточным.

"Тем не менее, ввиду пятнистости распределения осадков, даже в пределах одного города может оказаться так, что в одном его районе выпадет 2 месячных нормы, а в другом будет наблюдаться засуха", — разъяснил синоптик.

Он подчеркивает, что даже локальные сильные ливни не особо улучшают ситуацию с пожарной безопасностью. На данный момент в большинстве областей страны, за исключением части западного региона, действует чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, которая ввиду ожидаемых метеорологических условий сохранится также на ближайшие 10 суток. В связи с этим, синоптик настоятельно призвал соблюдать правила поведения с огнём в лесных и степных массивах.

Кибальчич сообщает, что температура воздуха до конца июня будет претерпевать незначительных колебаний, но в среднем ожидается в пределах климатической нормы. Традиционно, наиболее высокие показатели будут наблюдаться в южных и юго-восточных регионах. Таким образом, ночью столбики термометров буду колебаться в пределах от +14 до +19 градусов, днём около 25-30 градусов тепла, на юге в отдельные дни возможны и +31-33 градуса. Постепенно до конца месяца среднесуточная температура повысится на 1-3 градуса, добавил синоптик.

Данная карта (по данным NCEP) показывает прогностическое поле средней приземной температуры воздуха в Европе на периоды с 15 по 23 июня и с 23 июня по 1 июля 2022 года.

Прогноз погоды на конец июня

Напомним, во многие области страны пришла волна похолодания. По данным синоптиков, снова потеплеет в Украине уже в конце недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в конце июня и начале второго летнего месяца – июля.