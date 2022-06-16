Укр

Волна похолодания в Украине затягивается: когда снова потеплеет

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Украине погодные качели
В Украине погодные качели

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха через несколько дней

До конца текущей недели в Украине, где температура воздуха снизилась в большинстве регионов, не стоит ожидать возвращения жары. По прогнозам синоптиков, на волну потепления можно надеяться не раньше воскресенья, 19 июня.

Подробнее о погоде в ближайшие дни в Украине – в материале "Телеграфа".

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале, сейчас ночные температуры могут составлять не более 8-12 градусов тепла на западе Украины, а в Карпатах столбики термометров и вовсе будут достигать 6-10 градусов выше 0. По данным Диденко, в четверг, 16 июня, ожидается максимум 22-27 градусов с отметкой "плюс". Сильного ветра синоптик не прогнозирует, как и существенных осадков.

Прогноз на 16 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 16 июня. Карта УкрГМЦ

Ближе к выходным температура упадет на несколько градусов. По прогнозу Диденко, в Киеве в субботу, 18 июня, ожидается до +22 градусов, но уже в воскресенье, 19 июня, восстановится ясная летняя погода – жители столицы могут рассчитывать на солнце и температуру до +27 градусов.

Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ

О волне похолодания сообщил в Facebook народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, существенное снижение температуры воздуха в Украине будет продолжаться до 19 июня. Ночью он прогнозирует от 8 до 14 градусов выше 0, а в дневные часы – от +18 до +24 градусов. Народный синоптик добавляет, что в эти дни не стоит рассчитывать на сильные осадки, в большинстве регионов будет сухая и малооблачная погода. Исключением назван только запад страны, где Щедрин предупреждает о вероятности небольших дождей и гроз.

Смены синоптической ситуации можно ожидать в ближайшее воскресенье. Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, 19 июня во всех регионах, кроме Луганского, Донецкого и Харьковского, ожидается сухая погода. В некоторых городах столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла.

Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ

Как писал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует устойчивое потепление в июне в третьей декаде месяца. После 21 июня, по его данным, маловероятны резкие изменения погоды и обильные осадки.

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#Погода #Погода в Украине #Прогноз погоды