Волна похолодания в Украине затягивается: когда снова потеплеет

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха через несколько дней

До конца текущей недели в Украине, где температура воздуха снизилась в большинстве регионов, не стоит ожидать возвращения жары. По прогнозам синоптиков, на волну потепления можно надеяться не раньше воскресенья, 19 июня.

Подробнее о погоде в ближайшие дни в Украине – в материале "Телеграфа".

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале, сейчас ночные температуры могут составлять не более 8-12 градусов тепла на западе Украины, а в Карпатах столбики термометров и вовсе будут достигать 6-10 градусов выше 0. По данным Диденко, в четверг, 16 июня, ожидается максимум 22-27 градусов с отметкой "плюс". Сильного ветра синоптик не прогнозирует, как и существенных осадков.

Прогноз на 16 июня. Карта УкрГМЦ

Ближе к выходным температура упадет на несколько градусов. По прогнозу Диденко, в Киеве в субботу, 18 июня, ожидается до +22 градусов, но уже в воскресенье, 19 июня, восстановится ясная летняя погода – жители столицы могут рассчитывать на солнце и температуру до +27 градусов.

Прогноз на 18 июня. Карта УкрГМЦ

О волне похолодания сообщил в Facebook народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, существенное снижение температуры воздуха в Украине будет продолжаться до 19 июня. Ночью он прогнозирует от 8 до 14 градусов выше 0, а в дневные часы – от +18 до +24 градусов. Народный синоптик добавляет, что в эти дни не стоит рассчитывать на сильные осадки, в большинстве регионов будет сухая и малооблачная погода. Исключением назван только запад страны, где Щедрин предупреждает о вероятности небольших дождей и гроз.

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Смены синоптической ситуации можно ожидать в ближайшее воскресенье. Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, 19 июня во всех регионах, кроме Луганского, Донецкого и Харьковского, ожидается сухая погода. В некоторых городах столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла.

Прогноз на 19 июня. Карта УкрГМЦ

Как писал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует устойчивое потепление в июне в третьей декаде месяца. После 21 июня, по его данным, маловероятны резкие изменения погоды и обильные осадки.