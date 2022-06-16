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Хвиля похолодання в Україні затягується: коли знову потеплішає

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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В Україні погодні гойдалки
В Україні погодні гойдалки

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря за кілька днів

До кінця поточного тижня в Україні, де температура повітря знизилася у більшості регіонів, не варто очікувати на повернення спеки. За прогнозами синоптиків, на хвилю потепління можна сподіватися не раніше неділі, 19 червня.

Детальніше про погоду в найближчі дні в Україні – в матеріалі "Телеграфу".

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram-каналі, наразі нічні температури можуть становити не більше 8-12 градусів тепла на заході України, а в Карпатах стовпчики термометрів і зовсім сягатимуть до 6-10 градусів вище 0. За даними Діденко, в четвер, 16 червня, очікується максимум 22-27 градусів із позначкою "плюс". Сильного вітру синоптикиня не прогнозує, як і суттєвих опадів.

Прогноз на 16 червня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 16 червня. Карта УкрГМЦ

Ближче до вихідних температура впаде на декілька градусів. За прогнозом Діденко, у Києві в суботу, 18 червня, очікується до +22 градусів, але вже в неділю, 19 червня, відновиться ясна літня погода –мешканці столиці можуть розраховувати на сонце і температуру до +27 градусів.

Прогноз на 18 червня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 18 червня. Карта УкрГМЦ

Про хвилю похолодання повідомив у Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, суттєве зниження температури повітря в Україні триватиме до 19 червня. Вночі він прогнозує від 8 до 14 градусів вище 0, а в денні години — від +18 до +24 градусів. Народний синоптик додає, що в ці дні не варто розраховувати на сильні опади, в більшості регіонів пануватиме суха та малохмарна погода. Виключенням названо лише захід країни, де Щедрін попереджає про ймовірність невеликих дощів і гроз.

На зміну синоптичної ситуації можна очікувати в найближчу неділю. Як свідчать дані Укргідрометцентру, 19 червня у всіх регіонах, крім Луганського, Донецького і Харківського, очікується суха погода. В деяких містах стовпчики термометрів підійматимуться до 30 градусів тепла.

Прогноз на 19 червня. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 19 червня. Карта УкрГМЦ

Як писав "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач прогнозує стійке потепління у червні в третій декаді місяця. Після 21 червня, за його даними, малоймовірні різкі зміни погоди та рясні опади.

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#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди