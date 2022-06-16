Хвиля похолодання в Україні затягується: коли знову потеплішає

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря за кілька днів

До кінця поточного тижня в Україні, де температура повітря знизилася у більшості регіонів, не варто очікувати на повернення спеки. За прогнозами синоптиків, на хвилю потепління можна сподіватися не раніше неділі, 19 червня.

Детальніше про погоду в найближчі дні в Україні – в матеріалі "Телеграфу".

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram-каналі, наразі нічні температури можуть становити не більше 8-12 градусів тепла на заході України, а в Карпатах стовпчики термометрів і зовсім сягатимуть до 6-10 градусів вище 0. За даними Діденко, в четвер, 16 червня, очікується максимум 22-27 градусів із позначкою "плюс". Сильного вітру синоптикиня не прогнозує, як і суттєвих опадів.

Прогноз на 16 червня. Карта УкрГМЦ

Ближче до вихідних температура впаде на декілька градусів. За прогнозом Діденко, у Києві в суботу, 18 червня, очікується до +22 градусів, але вже в неділю, 19 червня, відновиться ясна літня погода –мешканці столиці можуть розраховувати на сонце і температуру до +27 градусів.

Прогноз на 18 червня. Карта УкрГМЦ

Про хвилю похолодання повідомив у Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, суттєве зниження температури повітря в Україні триватиме до 19 червня. Вночі він прогнозує від 8 до 14 градусів вище 0, а в денні години — від +18 до +24 градусів. Народний синоптик додає, що в ці дні не варто розраховувати на сильні опади, в більшості регіонів пануватиме суха та малохмарна погода. Виключенням названо лише захід країни, де Щедрін попереджає про ймовірність невеликих дощів і гроз.

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На зміну синоптичної ситуації можна очікувати в найближчу неділю. Як свідчать дані Укргідрометцентру, 19 червня у всіх регіонах, крім Луганського, Донецького і Харківського, очікується суха погода. В деяких містах стовпчики термометрів підійматимуться до 30 градусів тепла.

Прогноз на 19 червня. Карта УкрГМЦ

Як писав "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач прогнозує стійке потепління у червні в третій декаді місяця. Після 21 червня, за його даними, малоймовірні різкі зміни погоди та рясні опади.