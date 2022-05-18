Коли чекати на літню спеку в Україні: народний синоптик дав прогноз на червень

За словами Деркача, в деякі дні червня стовпчики термометрів перевищуватимуть 30 градусів тепла

Після мінливої погоди в травні початок літа в Україні не принесе спеки, але надалі встановиться вже більш літня погода. Такий прогноз на червень озвучив в коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який спостерігає за погодою більше 15 років.

Так, за словами народного синоптика, очікувати на 30-градусну спеку в перші дні першого місяця літа не варто.

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Прогноз на 1-10 червня

Як розповідає Деркач, перша декада літа з самого початку ще збереже досить помірні температури, але далі почне добряче тепліти. В прогнозі йдеться, що з невеликою перервою (1- 2 дні) тепло протримається до кінця першої десятиденки. Але народний синоптик попереджає про високу ймовірність опадів на початку цього відрізку.

Прогноз на 11-20 червня

Друга декада, за даними народного синоптика, теж збереже досить теплу погоду. Інколи стовпчики термометрів підніматимуться вище 30 градусів тепла, але це здебільшого виключення, зазначає Деркач. Як правило, каже він, опадів менше, але вони носитимуть локальний характер. Можливі сильні короткочасні дощі, інколи з поривами.

Прогноз на 21-30 червня

За словами Деркача, третя декада, судячи з усього, буде найтепліша. Народний синоптик обіцяє мало опадів та зазначає, що обійдеться практично без різкої зміни погоди. Він додає, що не можна сказати про спеку, але очікуються досить гарні температури. В кінці декади, йдеться у прогнозі, температура знизиться.

Нагадаємо, найближчі дні в Україні очікуються погодні "гойдалки" у більшості регіонів. Подекуди є можливість гроз. Та до кінця травня погода з мінливої зміниться на досить теплу, судячи з прогнозів синоптиків.

Як раніше повідомляв "Телеграф", деякі синоптики прогнозують досить мінливу погоду в червні у більшості регіонів України. Натомість справді спекотними очікуються липень і серпень.