Тепло і сухо буде, але не скрізь: прогноз погоди та народні прикмети до кінця травня

Вдень буде переважно тепло

Найближчого тижня в Україні погода буде дуже мінливою — від спеки в частині регіонів до гроз із сильним вітром. Але до кінця травня на більшій частині країни погодні "гойдалки" зупиняться.

За даними прогностичного сайту, після кількох днів мінливої погоди стійке тепло встановиться по всій країні.

Винятком можуть стати західні регіони. Прогноз погоди у великих українських містах показує, що Львів до кінця травня "заливатиме", а дощі супроводжуватимуться блискавками та громом. Денна температура у своїй підніметься до +28 градусів.

Прогноз погоди у Львові до кінця травня

На тисячу кілометрів на схід, у Харкові "водна" активність припаде на найближчі вихідні 21 та 22 травня. Максимальне тепло +24 градуси 30 травня.

Прогноз погоди у Харкові до кінця травня

На південь, у Запоріжжі повітря наприкінці травня прогріється до +25, а в Одесі закінчення весни стане прохолоднішим — до +23 градусів за Цельсієм. Дощів у Одесі не очікується.

Прогноз погоди у Одесі до кінця травня

Прогноз погоди у Запоріжжі до кінця травня

У Дніпрі після незначного похолодання на початку наступного тижня очікується стабільно тепла погода без опадів із грозою наприкінці місяця.

Прогноз погоди у Дніпрі до кінця травня

У столиці наприкінці поточного тижня розпочнеться невеликий "сезон дощів" із максимальним рівнем опадів 21 травня, але вже з 24 дощі підуть до кінця місяця.

Прогноз погоди у Києві до кінця травня

Народні прикмети на кінець травня

Наступного тижня є кілька днів, коли на погоду слід звернути особливу увагу. Як обіцяють народні прикмети, якщо 24 травня йде дощ – літо буде вологим, а якщо схід багряний – влітку будуть грози.

Якщо 27 травня тепло – літо буде теплим, а якщо дме північний вітер і холодно – холодним. Дощовий останній день травня обіцяє мізерний урожай фруктів.

Погоду важливо враховувати під час проведення робіт у саду та на городі. Також слід враховувати і календар сільгоспробіт, що проводяться у травні. "Телеграф" регулярно публікує рекомендації для городників, наприклад, що садити між рядами часнику.