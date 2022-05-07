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Погода на Трійцю в Україні — де йтиме дощ і що це віщує

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Літній дощ Новина оновлена 07 травня 2022, 08:19
Літній дощ

Починається затяжний вологий сезон

Одне з найважливіших у християнській традиції свят — Трійця. Воно в Україні святкується у 2022 році у різні дні. Християни західного обряду зустрінуть Зелені свята 5 червня, а східного — тижнем пізніше, 12 червня. У минулі часи по погоді в цей день оцінювали майбутнє літо.

Згідно з довгостроковим прогнозом метеорологічного сайту Gismeteo, найближчий місяць в Україні буде дуже вологим та дощовим.

Святкові неділі 5 та 12 червня відзначаться опадами по всій країні. На Трійцю за західним обрядом дощів слід чекати у всіх регіонах. У великих містах буде відрізнятися температура — на заході країни, зокрема у Львові, буде прохолодніше — 5.06 очікується +16 градусів, а найспекотніше буде в Одесі +22.

Через тиждень, на Трійцю за східним обрядом, дощі збережуться у Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Харкові, тоді як у Києві та Одесі погода обіцяє бути сонячною з температурою до +26+28 за Цельсієм.

Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Одесі
Прогноз погоди у Одесі
Прогноз погоди у Запоріжжі
Прогноз погоди у Запоріжжі
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Києві

Згідно з народними прикметами, Трійця підказує погоду на літо та частину майбутнього врожаю. Якщо на свято йде дощ, слід не тільки готуватися до великої кількості грибів, але і до дощового літа. При цьому опади на Зелені свята обіцяють також тепло найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну йде антициклон, який принесе із собою не лише погіршення погоди, а й заморозки у частині регіонів. Справжнього спекотного літа варто чекати наприкінці червня, потім погода буде мінливою, згідно з погодним календарем Леоніда Горбаня.

Теги:
#Погода #Дощ #Прогноз погоди #Трійця
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