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Від спеки та сонця до злив з грозами: прогноз народного синоптика на літо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Літо порадує українців теплом, але без дощів не обійтися Новина оновлена 04 травня 2022, 21:24
Літо порадує українців теплом, але без дощів не обійтися

Без засухи цього літа також не обійтися

В Україні цього літа погода візьме приклад з попередніх років та демонструватиме нові температурні рекорди та різноманітні погодні аномалії. При цьому літо буде теплим, а сонячних днів значно більше, ніж дощових.

Прогноз погоди на літо 2022 року зробив народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі "Погода до 2030 року".

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Погода в Україні на літо 2022

Червень

Погода на початку літа цього року буде похмурою та вологою, однак сам місяць має бути теплим. За прогнозом Горбаня, погода у червні буде часто змінюватися — від спеки та сонця до дощів з грозами та зливами. Ближче до кінця перший місяць літа стане дуже спекотним.

Липень

На початку липня спека трохи послабиться за рахунок короткочасних дощів. Всередині місяця знову повернеться палюче сонце, а третя декада місяця здивує мінливістю — короткочасні дощі змінюватимуться спекотними днями.

Серпень

Останній місяць літа 2022 року буде спекотним, однак є і негативний момент — синоптик прогнозує посуху й майже повну відсутність дощі. Невеликі опади можливі тільки всередині місяця і наприкінці.

Варто зазначити, що народний синоптик Леонід Горбань пішов з життя 1 жовтня 2021 року, однак його довгостроковими народними прогнозами можна користуватися й дотепер. Вся річ у тому, що за життя він написав дві книги "Народний календар погоди" і "Погода до 2030 року". У останній з них описана погода по роках, сезонах і місяцях, а прогнози в них засновані на класифікаціях календаря Брюса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом валют влітку, якщо війна продовжиться — прогноз економічних експертів.

Теги:
#Україна #Погода #Літо #Укргідрометцентр
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