От жары и солнца до ливней с грозами: прогноз народного синоптика на лето
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Без засухи этим летом тоже не обойтись
В Украине этим летом погода последует примеру предыдущих лет и будет демонстрировать новые температурные рекорды и разнообразные погодные аномалии. При этом лето будет теплым, а солнечных дней гораздо больше, чем дождливых.
Прогноз погоды на лето 2022 сделал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода до 2030 года".
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Погода в Украине на лето 2022
Июнь
Погода в начале лета этого года будет пасмурной и влажной, однако сам месяц должен быть теплым. По прогнозу Горбаня, погода в июне будет часто меняться — от жары и солнца до дождей с грозами и ливнями. Ближе к концу первый месяц лета станет очень жарким.
Июль
В начале июля жара немного ослабнет за счет кратковременных дождей. Внутри месяца снова вернется палящее солнце, а третья декада месяца удивит непостоянством — кратковременные дожди будут сменяться жаркими днями.
Август
Последний месяц лета 2022 будет жарким, однако есть и негативный момент — синоптик прогнозирует засуху и почти полное отсутствие дождя. Небольшие осадки возможны только в середине месяца и в конце.
Следует отметить, что народный синоптик Леонид Горбань ушел из жизни 1 октября 2021 года, однако его долгосрочными народными прогнозами можно пользоваться до сих пор. Все дело в том, что при жизни он написал две книги "Народный календарь погоды" и "Погода до 2030 года". В последней из них описана погода по годам, сезонам и месяцам, а прогнозы основаны на классификациях календаря Брюса.
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