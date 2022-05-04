Укр

От жары и солнца до ливней с грозами: прогноз народного синоптика на лето

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Лето порадует украинцев теплом, но без дождей не обойтись Новость обновлена 04 мая 2022, 21:24
Лето порадует украинцев теплом, но без дождей не обойтись

Без засухи этим летом тоже не обойтись

В Украине этим летом погода последует примеру предыдущих лет и будет демонстрировать новые температурные рекорды и разнообразные погодные аномалии. При этом лето будет теплым, а солнечных дней гораздо больше, чем дождливых.

Прогноз погоды на лето 2022 сделал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода до 2030 года".

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Погода в Украине на лето 2022

Июнь

Погода в начале лета этого года будет пасмурной и влажной, однако сам месяц должен быть теплым. По прогнозу Горбаня, погода в июне будет часто меняться — от жары и солнца до дождей с грозами и ливнями. Ближе к концу первый месяц лета станет очень жарким.

Июль

В начале июля жара немного ослабнет за счет кратковременных дождей. Внутри месяца снова вернется палящее солнце, а третья декада месяца удивит непостоянством — кратковременные дожди будут сменяться жаркими днями.

Август

Последний месяц лета 2022 будет жарким, однако есть и негативный момент — синоптик прогнозирует засуху и почти полное отсутствие дождя. Небольшие осадки возможны только в середине месяца и в конце.

Следует отметить, что народный синоптик Леонид Горбань ушел из жизни 1 октября 2021 года, однако его долгосрочными народными прогнозами можно пользоваться до сих пор. Все дело в том, что при жизни он написал две книги "Народный календарь погоды" и "Погода до 2030 года". В последней из них описана погода по годам, сезонам и месяцам, а прогнозы основаны на классификациях календаря Брюса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом валют летом, если война продолжится — прогноз экономических экспертов.

Теги:
#Украина #Погода #Лето #Укргидрометцентр
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