До +27 градусів тепла: синоптики назвали дату різкого потепління в Україні

Сильних опадів наступного тижня синоптики не прогнозують

Ближче до середини травня погода в Україні порадує теплом та відсутністю опадів у більшості регіонів. Місцями синоптики прогнозують до 27 градусів тепла, при цьому не обійдеться без серйозних температурних спадів у нічний час.

Такий прогноз озвучила заступниця начальника відділу метеопрогнозі Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі "Фактам".

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Погода в Україні з 9 по 13 травня

За прогнозом синоптика, 9−11 травня в Україні очікується переміщення атмосферних фронтів із півночі на південь, що принесе короткочасні дощі, подекуди з грозами. Така погода очікується у більшості областей. При цьому температурні показники вночі коливатимуться в межах 8-14 градусів тепла, а вдень — від 14 до 20 градусів, а на півдні буде до +24.

Вже 12−13 травня у більшості регіонів переважатиме суха погода.У ці дні очікується поширення холодного повітря з півночі, що призведе до зниження температури вночі до 2−8 тепла, на узбережжі морів — близько 10 тепла, вдень — до 10−16 вище за нуль, на півдні країни — до 15−20 градусів тепла.

За даними сайту sinoptik.ua, погода у Києві на наступному тижні буде хмарною, але суттєвих опадів не очікується. Вдень у столиці температура коливатиметься у межах від 15 до 24 градусів тепла, а вночі — від 7 до 15 градусів.

Погода у Києві на початку травня

У Дніпрі наступного тижня температура повітря вдень очікується на рівні 14-19 градусів тепла, вночі — 7-12 градусів вище нуля. При цьому у четвер, 12 травня, протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути.

Погода у Дніпрі з 5 до 14 травня

В Одесі погода увесь наступний тиждень радуватиме теплом — вдень очікується 20-24 градусів, вночі — від 10 до 13.

Погода в Одесі

У Львові дощів на наступному тижні не буде, але в середу, 11 травня, небо затягне хмарами. Температура вдень — від 15 до 27 градусів тепла, вночі — від 5 до 15 градусів вище нуля. До слова, весняний температурний рекорд на Львівщині прогнозують 13 травня — 27 градусів вище нуля.

Погода у Львові на початку травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, який прогноз погоди дають синоптик на весь травень — коли чекати нічних заморозків, а коли сонце аж припікатиме.