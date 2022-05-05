До +27 градусов тепла: синоптики назвали дату резкого потепления в Украине

Сильных осадков на следующей неделе синоптики не прогнозируют

Ближе к середине мая погода в Украине порадует теплом и отсутствием осадков в большинстве регионов. Местами синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, при этом не обойдется без серьезных температурных спадов в ночное время.

Такой прогноз озвучила заместитель начальника отдела метеопрогноза Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Фактам".

Оперативно о главном – читайте в нашем Telegram-канале

Погода в Украине с 9 по 13 мая

По прогнозу синоптика, 9-11 мая в Украине ожидается перемещение атмосферных фронтов с севера на юг, что принесет кратковременные дожди, иногда с грозами. Подобная погода ожидается в большинстве областей. При этом температурные показатели ночью будут колебаться в пределах 8-14 градусов тепла, а днем от 14 до 20 градусов, а на юге будет до +24.

Уже 12-13 мая в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. В эти дни ожидается распространение холодного воздуха с севера, что приведет к снижению температуры ночью до 2-8 тепла, на побережье морей — около 10 тепла, днем — до 10-16 выше ноля, на юге страны – до 15-20 градусов тепла.

По данным сайта sinoptik.ua, погода в Киеве на следующей неделе будет облачной, но существенных осадков не ожидается. Днем в столице температура будет колебаться от 15 до 24 градусов тепла, а ночью — от 7 до 15 градусов.

Погода в Киеве в начале мая

В Днепре на следующей неделе температура воздуха днем ожидается на уровне 14-19 градусов тепла, ночью — 7-12 градусов выше нуля. При этом в четверг, 12 мая, в течение всего дня погода будет пасмурной. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Погода в Днепре с 5 по 14 мая

В Одессе погода всю следующую неделю будет радовать теплом — днем ожидается 20-24 градуса, ночью — от 10 до 13.

Погода в Одессе

Во Львове дождей на следующей неделе не будет, но в среду 11 мая небо затянет облаками. Температура днем – от 15 до 27 градусов тепла, ночью – от 5 до 15 градусов выше нуля. К слову, весенний температурный рекорд во Львовской области прогнозируют 13 мая — 27 градусов выше нуля.

Погода во Львове в начале мая

Ранее "Телеграф" сообщал, какой прогноз погоды дают синоптик на весь май — когда ждать ночных заморозков, а когда солнце будет припекать.