Какую погоду ждать в Украине в мае: прогноз синоптиков

Май порадует украинцев теплой погодой, но не во всех регионах

В мае, который начнется не с выходных из-за военного положения в нашей стране, украинцы могут ожидать потепления, но вместе с тем синоптики прогнозируют дожди и ночные заморозки.

Прогноз погоды на май 2022 года в Украине – в материале "Телеграфа".

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Прогноз Укргидрометцентра

На сайте Укргидрометцентра сообщают, что средняя месячная температура в мае ожидается на уровне 15-18 градусов тепла, в Карпатах – до +11-14. Отмечается, что это на 1-1,5 градуса выше нормы, но на северо-западе и северо-востоке страны – почти соответствует показателям.

По данным метеорологов, месячное количество осадков может составить 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм). Такие показатели находятся в пределах месячной нормы.

Прогноз синоптика

Как говорится в прогнозе кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича на ресурсе "Метеопрог", в мае в Украине будет выпадать осадков меньше на 10-35%, сравнивая с климатической нормой. Почти в норме осадки будут на востоке страны. Тогда как наиболее засушливая погода будет преобладать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Тернопольской областях. Как отмечает синоптик, такая ситуация может привести к засухе и повышенной пожарной опасности. Во второй половине мая, согласно прогнозу Кибальчича, возможны шквалы и грады.

Во всех областях, кроме центральных и местами западных, май ожидается прохладным. Температура будет ниже средних показателей на 0,5-2 градуса. Зато Кибальчич прогнозирует довольно теплый май для жителей Закарпатья, Буковины и Львовщины, поскольку там наоборот ожидается превышение нормы на 0,5-1 градус.

В начале мая синоптик предупреждает о ночных заморозках на поверхности почвы по всей Украине, кроме юга и юга-востока. Далее "минус" начнет отступать.

Прогноз народных синоптиков

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", что начало мая будет сопровождаться осадками. Но в те дни, когда погода будет сухой, обещает достаточно комфортную температуру воздуха. Волну потепления, по словам Деркача, можно ждать не ранее 11 мая. В конце месяца народный синоптик не обещает наступления летней погоды, но говорит, что погодные условия будут комфортными.

Как сообщил "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин, в мае возможны опасные погодные явления. В числе которых он называет очень сильные ливни, мощные грозы, грады, шквалы и смерчи. В целом, по его словам, последний месяц весны будет достаточно теплым.

Напомним, синоптики предупредили о заморозках во многих регионах Украины в первый дни мая. Судя по прогнозам, в ближайшее время украинцам нужно готовиться к прохладной и дождливой погоде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 по 10 мая в Украине прогнозируют дожди. Но в этот же период наступит потепление, дату сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.