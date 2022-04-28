Майские праздники 2022: как отдыхаем и будут ли дополнительные выходные (инфографика)

Во время действия военного положения дополнительные выходные дни не предусмотрены

Традиционно в Украине на майские праздники 2-го и 9-го числа объявляют дополнительные выходные. Однако в условиях действия военного положения они были отменены. Эти дни будут обычными рабочими, и оплата за них будет осуществляться в стандартном порядке.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по труд. Такие правила предусмотрены измененным трудовым законодательством, которое действует во время военного положения.

Календарь праздников и выходных в мае 2022

Весной 2022 года должны были быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Это предусматривает 73-я статья Кодекса законов о труде.

"Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ об определении праздничных и нерабочих дней", – поясняют в Гоструда.

Кроме изменения в назначении выходных дней, новый закон предусматривает возможность введения 12-часового рабочего дня (при 5-дневной рабочей неделе) до 60 часов в неделю. К тому же работодатель не несет ответственности за несвоевременную выплату зарплаты – если докажет, что это вызвано боевыми действиями.

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