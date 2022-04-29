Укр

Погода на майские в Украине: народный синоптик назвал дату потепления

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Май начнется с осадков Новость обновлена 29 апреля 2022, 16:34
Май начнется с осадков

Ждать летнего тепла во время майских праздников не стоит

Начало мая в Украине, которую накрыли заморозки, будет прохладным и влажным. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По словам Щедрина, до 3 мая по всей Украине будет преобладать сухая, но в то же время относительно прохладная погода. Так, в большинстве областей столбики термометров не будут превышать отметки от +13 до +16 градусов в дневной период. Ночью, говорит народный синоптик, по всей территории страны будет совсем прохладно – на уровне от +3 до +6 градусов, а на юге около 5-7 градусов тепла.

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Начиная с 4 и по 10 мая, говорится в прогнозе, в Украину придут ливни с грозами и шквалами. Вместе с тем, с дождями также вернется незначительное потепление. Щедрин сообщает, что по всей стране потеплеет до 15-18 градусов с отметкой "плюс".

"Если же говорить о более стабильном потеплении, то к середине второй декады мая его ждать не следует", — отметил народный синоптик.

Он добавляет, что в целом весь май по всей стране будет дождливым и щедрым на опасные погодные явления.

Напомним, в ближайшие выходные, 30 апреля и 1 мая, в Украине ожидаются опасные погодные явления. Синоптики предупреждают о дождях и заморозках в ряде регионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик Владимир Деркач обещает влажный май в этом году в Украине. По его словам, дожди можно ожидать в течение всего последнего месяца весны. А вот по-настоящему тепло, по его прогнозу, в стране станет только в конце мая.

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