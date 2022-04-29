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Погода на травневі в Україні: народний синоптик назвав дату потепління

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Травень розпочнеться з опадів Новина оновлена 29 квітня 2022, 16:34
Травень розпочнеться з опадів

Чекати літнього тепла під час травневих свят не варто

Початок травня в Україні, яку накрили заморозки, буде прохолодним і вологим. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

За словами Щедріна, до 3 травня по всій Україні переважатиме суха, але водночас і відносно прохолодна погода. Так, у більшості областей стовпчики термометрів не перевищуватимуть відміток від +13 до +16 градусів в денний період. Ночами, каже народний синоптик, на всій території країни буде зовсім прохолодно – на рівні від +3 до +6 градусів, а на півдні близько 5-7 градусів тепла.

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Починаючи з 4 і по 10 травня, йдеться у прогнозі, до України прийдуть зливи з грозами та шквалами. Разом із тим, із дощами також повернеться незначне потепління. Щедрін повідомляє, що по всій країні потеплішає до 15-18 градусів із позначкою "плюс".

"Якщо ж говорити про більш стабільне потепління, то до середини другої декади травня його чекати не слід", — зазначив народний синоптик.

Він додає, що в цілому весь травень по всій країні буде дощовим і не жадним на небезпечні погодні явища.

Нагадаємо, в найближчі вихідні, 30 квітня і 1 травня, в Україні очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики попереджають про дощі та заморозки в ряді регіонів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Володимир Деркач обіцяє вологий травень цього року в Україні. За його словами, на дощі можна очікувати протягом всього останнього місяця весни. А от по-справжньому тепло, за його прогнозом, стане лише наприкінці травня.

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#Погода #Травень
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