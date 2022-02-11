Які погодні сюрпризи готує весна: народний синоптик озвучив прогноз для України

Цієї весни, за словами народного синоптика, сильно дощитиме в травні

В кінці березня в Україні встановиться справжня весняна погода, квітень порадує теплом, а травень – дощами. Такий прогноз на весну 2022 року озвучив в коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який займається спостереженнями за погодою протягом останніх 17 років.

Погода в березні

Початок весни ще в якійсь мірі нагадає про зиму. Вночі навіть можливі невеликі заморозки. Але вже середина першої декади (1-10 березня) значно тепліша, хоча буде вітряно і від цього не дуже комфортно. На кінець першого десятиденного відрізка березня не встановиться остаточно весняна погода. Народний синоптик повідомляє про гойдалки від "мінусу" вночі до "плюсу" вдень.

Друга декада місяця, 11-20 березня, продовжить цю тенденцію, так само інколи очікуються нічні "мінуси". Щодо денної температури, то за цей час очікується 2-3 дні з "мінусом". Опади, зазначає Деркач, помірні.

Третій десятиденний відрізок, 21-31 березня, дасть зрозуміти, що зима вже не повернеться. Температура буде зростати, а опади – не часті й не сильні.

Погода в квітні

Перша декада, 1-10 квітня, потішить справжнім весняним теплом з самого початку. Однак середина цього відрізку очікується трохи похмуріша, можливі невеликі опади впродовж 2-3 днів. Далі знову, додає народний синоптик, розпогодиться, буде гарна погода, хоча в окремі дні вітряно.

Друга декада, 11-20 квітня, з перших днів збереже справжнє весняне тепло. Та десь у середині місяця знову повернеться негода, ймовірне зниження температури. Деркач зазначає, що дощі пройдуть ближче до кінця другої декади. Крім того, можливе зниження температури до заморозків у нічну пору протягом 1-2 днів.

Третій десятиденний відрізок місяця, 21-30 квітня, ще збереже можливість опадів, хоча низьку. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури в окремі дні.

Погода у травні

Початок останнього місяця весни досить вологий, каже Деркач. Так, дощі заходитимуть хвилями з перервою у 2-3 дні, інколи — 1-2 дні, хоча опади будуть несильні. У проміжках між дощовими днями буде досить комфортна погода.

Невелике похолодання, яке прийде в кінці першої декади, 1-10 травня, займе і початок другої, 11-20 травня. Далі погода налагодиться на деякий час, зазначає народний синоптик. Потеплішає, хоча інколи дошкулятимуть опади.

Останній десятиденний відрізок, 21-31 травня, ще все таки не принесе справжнього літнього тепла, але буде досить комфортно. Також Деркач зауважив, що висока ймовірність опадів збережеться протягом майже усієї декади.

Нагадаємо, згідно з довгостроковим прогнозом метеорологів, уже після 25 лютого в Україні почне змінюватися погода в бік потепління і весни. Але радіти зарано, бо в березні ще будуть прохолодні дні. Тоді як в квітні вчені прогнозують найвищі температурні показники.