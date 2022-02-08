Синоптики озвучили невтішний прогноз на весну в Україні: подробиці

Березень принесе із собою кілька сюрпризів

У 2022 році весна повинна прийти вчасно, проте синоптики обіцяють, що у березні погодні умови все ще нагадуватимуть зиму періодичним приходом холод, а іноді й нічних морозів. Справжньої весни із теплими, сонячними та сухими днями варто очікувати лише наприкінці квітня.

Як повідомляє портал wisemeteo, середня добова температура під час прийдешньої весни становитиме 8 градусів із плюсовою позначкою.

Згідно з наявними даними, весняних дощів цього року буде небагато. Здебільшого очікується суха та сонячна погода, проте показники температурних стовпчиків сильно поспішати вгору не будуть і тим, хто полюбляє тепло найбільше, доведеться ходити в куртках аж до самого травня.

Прогноз погоди на березень

Упродовж першого місяця весни погода буде відносно теплою. Синоптики обіцяють, що температура повітря не опускатиметься нижче 1 градусу морозу вночі, вдень при цьому не підніматимуться вище 2 градусів із познакою "+".

В другій половині березня ймовірні незначні та нетривалі опади. температура повітря — до + 8 вдень. Ще тепліше стане лише після 22 березня. половині місяця почне прогріватися до +8 градусів. Опадів буде зовсім небагато. Справжнє потепління прийде після 22 березня.

Прогноз погоди на квітень

Найхолоднішими днями у квітні будуть перші вихідні, адже температура повітря утримуватиметься на позначці у 2 градуси. Перша половина місяця може бути похмурою та дощовою. Температура повітря не підійматиметься вище +8 градусів. В останні дні квітня синоптики обіцяють потепління до +16 градусів.

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Прогноз погоди на травень

У 2022 році травень буде холоднішим, аніж минулоріч. Середня добова температура — не більш +13 градусів.

У середині травня ймовірні рясні дощові опади, які припинять до кінця місяця. Найвища температура в травні — +22 градуси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду очікувати українцям до кінця поточного місяця та чи доведеться ховатися дома через несприятливі погодні умови.