Дощі, сніг та мороз: українцям обіцяють "веселий" початок лютого

Температура повітря суттєво впаде вже всередині тижня.

В Україні перший день останнього місяця зими не принесе суттєвих опадів, а мороз буде помірним. Температура повітря у вівторок, 1 лютого, коливатиметься по всій території України від -2 до -8 градусів нижче нуля.

Про це на власній сторінці у Facebook повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, 1-го лютого в Україні суттєвих опадів не буде, а температура повітря коливатиметься від -2 до -8 градусів морозу.

Невелика ймовірність короткочасного снігу є у Карпатах та сусідніх областях, тоді як в Одесі може пройти невеликий дощ, а у Сумській області — сніг.

У вівторок, 2-го лютого, очікується незначне потепління, а стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 тепла. На дорогах України буде ожеледиця.

У Києві вівторок буде доволі свіжим — вночі до -5 градусів морозу, а вдень температура коливатиметься від 0 до -2 градусів. Не обійдеться без ожеледиці на дорогах.

Також синоптикиня попередила про короткочасних стрибок до сильних морозів, які очікуються в Україні 4 та 5 лютого.

За прогнозом "Укргідрометцентру", 1 лютого у більшості областей Україні очікується суха погода. Небо буде хмарним, але з проясненнями. Незначні опади у вигляді снігу прогнозуються у Львівській та Закарпатській областях. А в Одеській області вдень може піти дощ.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого

На 2 лютого погодні умови в Україні зміняться. Істотних опадів не прогнозується у Вінницькій, Одеській і Черкаській областях, тоді як у решті регіонів очікується сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку лютого українців чекають не лише сильні снігопади майже на всій території країни, а й посилення морозів та сильний вітер.