В Україну суне потужний сніговий циклон з Європи: коли очікувати та які області накриє першими

Снігових опадів варто очікувати вже у ніч на неділю

В Україні синоптики знову передбачають суттєве погіршення погодних умов. Вже у ніч з суботи на неділю українські регіони накриє негода та сильні снігові опади, які зі сторони Європи принесе новий потужний циклон.

Такого висновку можна дійти, переглянувши погодні дані, розміщені на метеорологічному порталі "Радар погоди".

Згідно з наявною інформацією, українські області почне засипати вже уночі 30 січня. Снігові опади накриють Україну зі сторони заходу та поступово просуватимуться далі, усередину країни.

Так, вже близько опівночі в неділю почне сніжити на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Волині та на Рівненщині.

Карта поширення циклону

Ближче до світанку, приблизно о 5-ій ранку, снігопади почнуть просуватися у центр України, де потужна негода накриватиме Закарпаття, Буковину, Житомирщину, Чернівеччину, Київщину, Чернігівщину, Кіровоградщину та Вінниччину.

Сніговий циклон шириться по території України

Опісля, після 10-ї ранку, циклон пошириться на Карпати, Одещину, Черкащину, Чернігівщину, Кіровоградщину, Сумщину, а також Полтавську область.

Опади впродовж дня накриватимуть все більшу кількість областей

За прогнозом синоптиків, після 16-ї години погодні умови в країні різко зміняться і сніг припиниться у центрі, на півночі та у східних регіонах. Судячи з карт, ближче до вечора циклон віднесе до Криму па інших південних областей, де почнуться сильні опади у вигляді снігу.

Синоптична карта демонструє поширення снігових опадів в українських областях

Вже ближче до ночі, примхливий сніговий циклон знову відновить свої силу та почне засипати майже всі куточки країни: Донеччину, Луганщину, Київщину, Чернігівщину, Житомирщину, Черкащину, Кіровоградщину, Рівненщину, Вінниччину, Закарпаття та Крим.

Що стосується Львівської області, то уночі негода зачепить її лише частково.

Карта, де зазначено області, в яких сніжитиме найбільше

Варто також відзначити, що за повідомленням головної народної синоптикині України Наталки Діденко, у суботу, 30 січня, температура повітря практично у всіх регіонах країни у денну пору доби утримуватиметься на нулі, проте вже вночі мороз знову вступить у свою силу та опустить стовпчики термометрів до -2…-6 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду синоптики пообіцяли українцям на прийдешні вихідні та в яких регіонах варто очікувати суттєве посилення вітру.