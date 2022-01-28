Краще залишитися вдома: синоптик назвала дату, коли Україну потужно засипле снігом
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Синоптики повідомляють про різке погіршення погоди найближчими днями
В Україні цими вихідними пануватимуть північно-західні атмосферні фронти, які потягнуть за собою посилення опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а також спричинять сильну ожеледицю на автошляхах. Синоптики радять можливості уникнути тривалих подорожей за кермом власного транспорту та перечекати погіршення погодних умов удома під теплими ковдрами.
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила головна народна синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що потужні снігові опади варто очікувати у неділю, 30 січня та закликала перенести подорожі автомобілем на інший день.
За словами Діденко, температура повітря в Україні суттєво не зміниться. Температурні стовпчики зазвичай утримуватимуться на нульових позначках, проте у ніч на неділю трохи підморозить і температура повітря впаде до -2…6 градусів.
Також вона додала, що окрім снігу, у суботу та неділю жителям країни варто очікувати й на посилення вітру.
Варто відзначити, що згідно з прогнозом синоптиків українського гідрометцентру, інформація про посилення снігових опадів у неділю підтверджується.
На картах видно, що потужний сніг накриє усі куточки країни без виключення. Окрім цього впаде й нічна температура повітря, яка цієї ночі коливатиметься від -2 до -6 градусів. Що стосується денних показників, то на півночі та сході вдень очікується -1 градус, вночі до 5 морозу. Жителям західних областей синоптики прогнозують від 2 до 4 морозу вночі та до 4 тепла удень. У південних областях у неділю в день до 5 тепла, а вночі стовпчики опустяться до 5 морозу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні до кінця тижня має різко змінитися: посилиться вітер та снігові опади.
Також нагадаємо, що синоптики та рятувальники порадили туристам уникнути походів у гори, адже в країні офіційно оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.
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