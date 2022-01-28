Лучше остаться дома: синоптик назвала дату, когда Украину мощно засыплет снегом

Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни

В Украине в эти выходные будут господствовать северо-западные атмосферные фронты, которые повлекут усиление осадков в виде снега и мокрого снега, а также притянут за собой сильный гололед на автодорогах. Синоптики советуют по возможности избежать длительных путешествий за рулем собственного транспорта и переждать ухудшение погодных условий дома под теплыми одеялами.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила главная народная синоптик Наталья Диденко, отметив, что мощные снеговые осадки следует ожидать в воскресенье, 30 января и призвала перенести возможные путешествия на другой день.

По словам Диденко, температура воздуха в Украине не изменится. Температурные столбики будут обычно удерживаться на нулевых отметках, однако в ночь на воскресенье немного подморозит и температура воздуха упадет до -2…6 градусов.

Также она добавила, что кроме снега, в субботу и воскресенье жителям страны следует ожидать и усиления ветра.

Читайте также: Категория В регионах На выходных Украину накроет снег и сильный ветер: кому не повезет больше всего Синоптики призывают украинцев быть острожными на выходных, ведь в конце недели страну накроют сильные ветра

Карта распространения воздушных масс

Следует отметить, что согласно прогнозу синоптиков украинского гидрометцентра, информация об усилении снеговых осадков в воскресенье подтверждается.

На картах видно, что сильный снег накроет все уголки страны без исключения. Кроме этого, упадет и ночная температура воздуха, которая этой ночью будет колебаться от -2 до -6 градусов.

Что касается дневных показателей, то на севере и востоке днем ожидается -1 градус, ночью до 5 мороза. Жителям западных областей синоптики прогнозируют от 2 до 4 мороза ночью и до 4 тепла днем. В южных областях в воскресенье в день до 5 тепла, а ночью столбики опустятся до 5 мороза.

Прогноз погоды на 30 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине до конца недели должна резко измениться: усилится ветер и пойдет сильный снег.

Также напомним, что синоптики и спасатели посоветовали туристам избежать походов в горы, ведь в стране официально объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.