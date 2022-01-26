Циклон принесе мокрий сніг та неприємний вітер: прогноз погоди в Україні у четвер

У другій половині тижня погода в країні знову зміниться

Поточний робочий тиждень продовжує дивувати українців своїми погодними метаморфозами. Попри потужні морози, які панували в Україні ще кілька днів тому, кінець тижня обіцяє бути майже по-весняному теплим, але вологим. Синоптики обіцяють мокрий сніг, подекуди із дощем і сильну ожеледицю на автошляхах.

Так, згідно з інформацією, яку на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила головна народна синоптикиня України Наталка Діденко відомо, вже у четвер, 27 січня, в українських регіонах пануватимуть скандинавські циклонічні фронти, які принесуть із собою сильні опади. Суха погода в цей день ймовірна лише на сході країни.

Саме у східних областях у четвер температура повітря буде найхолоднішою — від -9 до -13 вночі, і -3…-8 градусів вдень.

Жителям північних регіонів варто очікувати на теплішу погоду, у порівнянні зі сходом: від 0 до -2 градусів на Житомирщині та Київщині та від -4 до -7 на Сумщині та Чернігівщині.

Захід радуватиме своїх жителів +2 градусами тепла вдень. Вночі температурні стовпчики не опускатимуться нижче -2 градусів.

У центрі температура "скакатиме" як їй заманеться, адже у Вінницькій, Черкаській областях та у Кропивницькому синоптикиня обіцяє -1…-3 градуси, а от у Дніпрі та Полтавській області — від -3 до -7 градусів.

На Півдні — 0…+1. На Миколаївщині, у Херсоні та Криму до +3 градусів.

За повідомленням порталу sinoptik.ua, у столиці в четвер, 27 січня, погода буде похмурою, удень та на вечір очікують незначні опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря вночі триматиметься на позначках -6…-7 градусів, а от удень прогріється до +2.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові завтрашній день буде також похмурим. Уночі опадів не передбачається, температура повітря в темну пору доби опуститься аж до -12 градусів, проте у денні години підніметься до -6 градусів. Опадів впродовж дня також очікувати не варто.

Прогноз погоди у Харкові

Жителям Дніпра 27 січня варто очікувати на сонячну погоду вранці, проте ближче до обіду піде мокрий сніг. Показники стовпчиків термометрів у нічні години показуватимуть -7…-9 градусів. Удень — від -6 до -8 градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі

У Запоріжжі погода буде хмарною аж до самого вечора. Опадів у цей день не передбачається. Вночі холодно — термометри показуватимуть -8 градусів, вдень — до -6.

Прогноз погоди у Запоріжжі

Жителям Одеси синоптики обіцяють похмуру теплу погоду впродовж всього дня. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1, вночі впаде до -5.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові сніг та мокрий сніг. На дорогах сильна ожеледь. Тож водіям краще бути обережними. Вночі показники термометрів утримуватимуться на нульових позначках, удень не підійматимуться вище 1 градусу тепла.

Прогноз погоди у Львові

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Анталії вперше за кілька десятків років пішов сніг та поділився фотографіями, на яких зображені наслідки раптових хуртовин.