Циклон принесет мокрый снег и неприятный ветер: прогноз погоды в Украине в четверг

Во второй половине недели погода в стране снова изменится

Текущая рабочая неделя продолжает удивлять украинцев своими погодными метаморфозами. Несмотря на мощные морозы, царившие в Украине еще несколько дней назад, конец недели обещает быть почти по-весеннему теплым, но влажным. Синоптики прогнозируют мокрый снег, кое-где с дождем и сильный гололед на автодорогах.

Так, согласно информации, которую на своей странице в соцсети обнародовала главная народная синоптик Украины Наталья Диденко, известно, уже в четверг, 27 января, в украинских регионах будут царить скандинавские циклонические фронты, что принесут с собой сильные осадки.

Именно в восточных областях в четверг температура воздуха будет самой холодной – от -9 до -13 ночью, и -3…-8 градусов днем.

Жителям северных регионов следует ожидать более теплую погоду, по сравнению с востоком: от 0 до -2 градусов на Житомирщине и Киевщине и от -4 до -7 на Сумщине и Черниговщине.

Запад будет радовать своих жителей 2 градусами тепла днем. Ночью температурные столбики не опускаются ниже -2 градусов.

В центре температура будет "скакать" как ей заблагорассудится, ведь в Винницкой, Черкасской областях и в Кропивницком синоптик обещает -1...-3 градуса, а вот в Днепре и Полтавской области — от -3 до -7 градусов.

На Юге – 0…+1. В Николаевской области, в Херсоне и Крыму до +3 градусов.

По сообщению портала sinoptik.ua, в столице в четверг, 27 января, погода будет пасмурной, днем и вечером ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках -6...-7 градусов, а вот днем прогреется до +2.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове завтрашний день будет также пасмурным. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха в темное время суток опустится до -12 градусов, однако в дневные часы поднимется до -6 градусов. Осадков в течение дня тоже ожидать не стоит.

Прогноз погоды в Харькове

Жителям Днепра 27 января следует ожидать солнечной погоды утром, однако ближе к обеду пойдет мокрый снег. Показатели столбиков термометров в ночные часы будут показывать -7…-9 градусов. Днем от -6 до -8 градусов.

Прогноз погоды в Днепре.

В Запорожье погода будет облачной до самого вечера. Осадков в этот день не ожидается. Ночью холодно – термометры будут показывать -8 градусов, днем – до -6.

Прогноз погоды в Запорожье

Жителям Одессы синоптики обещают пасмурную теплую погоду в течение всего дня. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1, ночью упадет до -5.

Прогноз погоды в Одессе.

Во Львове снег и мокрый снег. На дорогах сильный гололед. Так что водителям лучше быть осторожными. Ночью показатели термометров будут удерживаться на нулевых отметках, днем не будут подниматься выше 1 градуса тепла.

Прогноз погоды в Львове

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