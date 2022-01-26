Украину резко накроет потепление: синоптики назвали дату

В конце месяца в страну снова придет потепление

Украину уверенно накрывает теплый и влажный циклон, который влечет осадки в виде мокрого снега и сильный гололед. Несмотря на то, что в некоторых областях страны столбики термометров уже преодолели нулевые отметки, они продолжают двигаться вверх и уже в пятницу, 28 января, жители всех уголков страны почувствуют потепление.

Так, по сообщению украинского гидрометцентра, в четверг, 27 января, в западных областях станет еще теплее: температура воздуха днем прогреется до +2 градусов, ожидается налипание мокрого снега и сильный гололед на автодорогах. Синоптики обещают от -6 до -8 градусов, но без осадков. На севере температурные столбики будут удерживаться на -4...-6 градусах, а в южных областях они будут колебаться от -4 до +1 градуса.

Прогноз погоды на 27 января.

В пятницу, 28 января, в Украине будет царить почти настоящее весеннее тепло. На севере температура воздуха ночью не будет опускаться ниже -4 градусов, днем будет подниматься до 2 градусов тепла. На востоке ночью еще холодно до -13, но днем температурные столбики поднимутся до +1 градуса. Возможен дождь. Жителям западных регионов следует ожидать -1 градус, как в ночные часы, так и днем. На юге – от 3 до 5 градусов мороза ночью, а днем – до 4 градусов с плюсовой отметкой. Практически во всех регионах страны, кроме южных, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

Прогноз погоды на 28 января.

В субботу, 29 января, во всех регионах кроме востока будет солнечно. На севере температура воздуха ночью -1 градус, днем от нуля до 2 градусов тепла. На востоке днем также тепло – до +2 градусов, ночью – -1…-3 градуса. В западных областях до -3 ночью и до 2 тепла днем. На юге страны +2...+4 градуса днем и от 0 до -1 ночью.

Прогноз погоды на 29 января.

В последний день недели, 30 января, во всех украинских регионах ожидаются снеговые осадки. Без снега и с солнечной погодой этот день проведут всего несколько населенных пунктов на востоке Украины. Там температура воздуха будет днем удерживаться на отметках от -1 до +2 градусов, а ночью от -2 до -5 градусов.

На севере и западе температура воздуха будет примерно одинаковой: -1...-4 ночью, 0...+4 днем.

В южных областях январь будет завершаться осадками в виде мокрого снега и дождя. Температурные столбики днем будут колебаться от 0 до +3 градусов, в ночные часы не будут падать ниже -4…-5 градусов.

Прогноз погоды на 30 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Украину накроют мощные осадки в виде метелей и снега и подробнее рассказал, какой погоде следует ожидать жителям страны в конце января.