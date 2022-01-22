Мороз до -18: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего в конце месяца

Подробный прогноз на ближайшие дни

В Украину возвращаются сильные морозы. Уже в воскресенье синоптики обещают похолодание практически во всех уголках страны, которое будет удерживаться до конца месяца. Кое-где столбики термометров в ночное время будут опускаться до -18 градусов.

По сообщению портала Gismeteo, уже завтра, 23 января, прогнозируется снижение температуры воздуха. В большинстве областей ожидается снег. На автодорогах сильный гололед. Ветер будет меняться в течение суток от северного к северо-восточному. Порывы от 5 до 10 м/с, на западе кое-где до 15 м/с.

На севере и в центральных регионах страны в ночные часы ожидается от -10 до -6 градусов, днем — от -7 до -2 градусов. Жителей мероприятия ожидает от -12 до -6 градусов ночью, днем немного теплее — от 5 до 1 градусов с отметкой "минус". На востоке ночью еще холоднее: температура воздуха опустится до -14...-6 градусов в темное время суток и от -7 до -1 градуса днем.

В южных областях прогнозируют -6...-4 градуса ночью, днем — 0...+1 градус.

Прогноз погоды на 23 января.

Согласно информации синоптика Игоря Кибальчича, которую он предоставил корреспонденту Телеграфа, в конце января, с 21 по 31 число, в Украине будут наблюдаться сильные морозы и снеговые осадки, ведь характер погодных условий в течение указанного срока будет определять арктический циклон Ida.

По словам специалиста, температурный фон в стране будет сохраняться на отметках от -2 до -4 градусов.

Информацию о длительном содержании морозов на территории страны подтверждают и в украинском гидрометцентре.

Так, в понедельник, 24 января, в Украине ожидается от 3 до 8 градусов мороза днем, ночью от 5 до 13 градусов мороза. На севере, востоке на юге ожидается облачная погода и осадки, солнечно в этот день будет только на западе.

Прогноз погоды на 24 января.

Во вторник, 25 января, солнце сместится к северу. На западе и остальных территориях будет идти снег. Температура воздуха днем от -2 до -8 градусов, ночью холоднее — от -4 градусов на юге и вплоть до -18 на западе.

Прогноз погоды на 25 января.

В среду, 26 января, во всех украинских областях будет облачно. У центра и на востоке снег. Температура воздуха будет днем колебаться от -2 до -5 градусов, ночью — от -2 до -10 (в центральных регионах).

Прогноз погоды на 26 января.

В четверг, 27 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. На дорогах сильный гололед. На западе мокрый снег, остальные территории — сухо. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем от -1 до -6 градусов. Холоднее всего — в центре и на севере.

Прогноз погоды на 27 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в ближайшие дни будет царить снежный шторм и подробнее рассказал, какие области накроет снегом больше всего.