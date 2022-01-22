Мороз до -18: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше наприкінці місяця

Детальний прогноз на найближчі дні

В Україну повертаються потужні морози. Вже з неділі синоптики обіцяють похолодання практично у всіх куточках країни, яке утримуватиметься до кінця місяця. Подекуди стовпчики термометрів у нічний час опускатимуть аж до -18 градусів.

За повідомленням порталу Gismeteo, вже завтра, 23 січня, прогнозується зниження температури повітря. В більшості областей сніжитиме. На автошляхах сильна ожеледь. Вітер змінюватиметься впродовж доби від північного на північно-східний. Пориви від 5 до 10 м/с, на заході подекуди до 15 м/с.

На півночі та в центральних регіонах країни в нічний час очікується від -10 до -6 градусів, удень — від -7 до -2 градусів. Жителів заходу очікує від −12 до −6 градусів вночі, вдень трохи тепліше — від 5 до 1 градусів з позначкою "мінус". На сході уночі ще холодніше: температура повітря опуститься до -14…-6 градусів у темну пору доби і від -7 до -1 градусу вдень.

У південних областях прогнозують -6…-4 градуси уночі, вдень — 0…+1 градус.

Прогноз погоди на 23 січня

Згідно з інформацією синоптика Ігоря Кибальчича, яку він надав кореспондентові "Телеграфу", наприкінці січня, з 21 по 31 число, в Україні спостерігатимуться сильні морози та снігові опади, адже характер погодних умов упродовж вказаного терміну визначатиме арктичний циклон Ida.

За словами фахівця, температурний фон в країні зберігатиметься на позначках від -2 до -4 градусів.

Інформацію щодо тривалого утримання морозів на території країни підтверджують і в українському гідрометцентрі.

Так, у понеділок, 24 січня, в Україні очікується від 3 до 8 градусів морозу вдень, уночі — від 5 до 13 градусів морозу. На півночі, сході на півдні очікує хмарна погода та опади, сонячно в цей день буде лише на заході.

Прогноз погоди на 24 січня

У вівторок, 25 січня, сонце зміститься на північ. Натомість на заході, та решті територій йтиме сніг. Температура повітря вдень — від -2 до -8 градусів, уночі холодніше — від -4 градусів на півдні і аж до -18 на заході.

Прогноз погоди на 25 січня

У середу, 26 січня, у всіх українських областях буде хмарно. У центра та на сході сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -5 градусів, вночі — від -2 до -10 (в центральних регіонах).

Прогноз погоди на 26 січня

У четвер, 27 січня, синоптики прогнозують похмуру погоду. На дорогах сильна ожеледиця. На заході мокрий сніг, решта територій — сухо. Температура повітря вночі -5…-11 градусів, вдень — від -1 до -6 градусів. Найхолодніше — в центрі та на півночі.

Прогноз погоди на 27 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні найближчими днями пануватиме сніговий шторм та детальніше розповів, які області накриє снігом найбільше.