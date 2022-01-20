Сніжний шторм впевнено накриває Україну: які області засипле найбільше

Стало відомо, які українські області завтра накриє сніговими опадами

З 20 січня в Україні пануватиме північний циклон Ida, поява якого спричинить випадання снігу практично у всіх куточках країни та сильні хуртовини. Найбільше опадів прогнозують у західних та південно-західних регіонах. Окрім снігових опадів синоптики обіцяють і посилення вітру та повернення потужних морозів.

За повідомленням Укргідрометцентру, морозна та сніжна погода очікується в країні впродовж наступних п'яти днів.

Так, у п'ятницю, 21 січня, у всіх українських областях очікується хмарна погода та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На автошляхах сильна ожеледиця. Показники стовпчиків термометрів у південних та східно-південних областях показуватимуть -3 градуси, на сході -1… +2 градуси. Уночі буде морозно — від -3 до -8 градусів, на півдні трошки тепліше — +1… -4 в темну пору доби.

Прогноз погоди на 21 січня

У суботу, 22 січня, мороз триматиметься, а у нічні години стане більш потужним — до -8 градусів. Практично у всіх куточках України, окрім східних областей, очікується сніг.

Прогноз погоди на 22 січня

У неділю, 23 січня, стовпчики термометрів поповзуть униз: удень синоптики обіцяють від -2 до -8 градусів, вночі — аж до -11 градусів. Трохи тепліше на півдні — до -1 вдень, і від -2 до -6 вночі. Сніжитиме на сході та у західних областях.

Прогноз погоди на 23 січня

Згідно з інформацією порталу Sinoptik.ua, у столиці 21 січня очікується хмарна погода протягом всього дня. У другій половині доби сніжитиме. Температура повітря вдень утримуватиметься на позначці -2 градуси, вночі — -1…-3 градуси.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові в п'ятницю небо буде вкрите хмарами, сонечко визиратиме лише зрідка. Вночі сильно сніжитиме, але до ранку опади повинні послабнути. Температура повітря вночі від -1 до -3 градусів, вдень — -3…-4 градуси.

Прогноз погоди у Харкові

Удень та ввечері в Дніпрі буде ясно. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів упродовж доби не передбачається. Показники стовпчиків термометрів коливатимуться від -6 градусів у нічний час і до -1 градусу вдень.

Прогноз погоди у Дніпрі

До обіду в Одесі протримається похмура погода. Ближче до вечора хмари відійдуть та визирне сонце. Опадів у цей день синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень прогріється до +3 градусів, вночі показники впадуть до -3.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. З середини доби почнуться опади у вигляді дрібного снігу. Температура вночі від -4 до -5 градусів, удень стовпчики термометрів не показуватимуть більше 3 градусів морозу.

Прогноз погоди у Львові

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глобальне світове потепління зупинити не вдасться і середні добові температури з кожним роком продовжуватимуть підвищуватися.