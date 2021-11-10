Глобальне потепління не вдається зупинити – температура продовжує підвищуватись

Екологи у всьому світі сподіваються, що найближчими роками ситуацію вдасться виправити

Нові зобов’язання країн щодо питань клімату поки що не дають належного результату і екологи прогнозують, що вже до 2030 року середня температура повітря на Землі підніметься на 2,4 градуса.

Про це пише CNN.

Дослідники клімату попереджають, що глобальні викиди парникових газів до 2030 року, як і раніше, будуть приблизно вдвічі вищими, ніж необхідно для обмеження потепління до 1,5 градусів – порогового значення, якого, за словами вчених, планета повинна дотримуватися, щоб уникнути жахливих наслідків. кліматичної кризи.

Делегати з усього світу зібралися на COP26, щоб спробувати вплинути на кліматичну кризу. Хоча в перший тиждень переговорів відбулося кілька проривів, експерти попередили, що угоди можуть не відповідати актуальності моменту, зокрема, що вони не наблизять світ до обмеження потепління до 1,5 градусів.

Більше 130 країн, на частку яких припадає понад 85% лісів планети, зобов’язалися минулого тижня припинити і звернути назад знищення зелених насаджень та деградацію земель до 2030 року, що було сприйнято як першу серйозну домовленість COP26. У разі знищення лісу можуть виділяти вуглекислий газ в атмосферу. Угода включала деякі з найбільших у світі запасів вуглецю, замкнених у тропічних лісах.

Ще одним проривом стало те, що понад 25 країн наразі підписали угоду про припинення фінансування проектів з видобутку викопного палива за кордоном. Але критики кажуть, що це недостатньо далеко і має включати фінансування проектів викопного палива всередині країни, а не лише на міжнародному рівні.

Нагадаємо, морським вантажоперевізникам пропонують рятувати клімат надувними вітрилами.