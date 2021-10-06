Надувні вітрила і вітряні двигуни: як пропонують рятувати клімат морським вантажоперевізникам (фото, відео)
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На морські вантажоперевезення припадає 3% всіх викидів парникових газів на планеті.
Міжнародна морська організація поставила перед судноплавною галуззю мету, яка в кінцевому підсумку повинна скоротити викиди парникових газів на 50% до 2050 року. Цього складно досягти, оскільки кораблі, в основному, працюють на викопному паливі. Але завдяки сучасним розробкам вже з 2022 року судновласники зможуть знизити навантаження на природу у своїх кораблів.
Про це пише CNN.
Наступний рік може стати революційним для кораблів і повернути вантажні танкери до вигляду більш ніж столітньої давності. Мова про вітрила різного типу, які незалежно один від одного презентували кілька компаній. Так, у виробника шин Мішлен на 2022 заплановано тестування особливих надувних крил WISAMO на великотоннажних кораблях.
Це свого роду "вітрило", що відкривається однією кнопкою — надувне складне крило з використанням вітрової тяги. За твердженням компанії, де поки протестували крило тільки на одній яхті, "крило" можна адаптувати до будь-яких кораблів від катера до нафтового танкера.
У 2022 році також має вийти на воду кораблі з вітрилами зі сталі WindWings від BAR Technologies. Їх висота повинна бути до 45 метрів і допомогти знизити викиди вуглецю на 30% у кожного обладнаного корабля.
На відміну від попередньої розробки, ці вітрила будуть складатися на корабель, а також зроблені за технологією, яка використовується для крил літака.
Подібні проєкти є і у інших компаній, які пропонують з’єднати енергію вітру і стандартні двигуни. Крім вітрил вже розпочато використання вітряних двигунів на кораблях, але через те, що економія палива незначна, а переобладнання коштує дорого їх не поспішають використовувати.
Відзначимо, що в Європі вже запропонували ввести систему штрафів за забруднення навколишнього середовища для судноплавства, яке забезпечує 90% товарообігу в світі. Згідно з планом її почнуть вводити з 2023 року. Проєкт поки обговорюється.
Раніше "Телеграф" писав, що через потепління на менш ніж 3 градуси Землі загрожують шторм, пожежі і зміна кліматичних зон.
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