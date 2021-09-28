На Землі стане спекотніше і почастішають пожежі — вчені опублікували новий кліматичний прогноз (фото)

Звичні нам кліматичні пояси — тропіки та субтропіки змістяться, а на їх місці розкинеться пустеля.

До 2100 року стане на 2,7 градуса спекотніше, а до 2500 Земля зміниться до невпізнання. Такий кліматичний прогноз опублікували вчені спираючись на дані останніх років.

Про це пише ScienceAlert.

За найближчі 80 років кількість парникових газів в атмосфері зросте, а температура і рівень моря підвищаться. Вчені пояснюють — навіть незначне підвищення веде за собою відчутні наслідки — рекордні пожежі, шторми, посухи та повені в різних регіонах земної кулі.

Подальші зміни вчені пророкують на основі тих темпів зміни клімату, які є зараз. Щоб показати різницю, дослідники змоделювали три сценарії, в залежності від того, чи стануть люди краще контролювати викиди і менше впливати на екосистему.

Якщо все залишиться як раніше або вплив на клімат знизиться незначною мірою, то вже через кілька сотень років Амазонский басейн, вкритий джунглями стане безплідною пустелею. Все тропіки можуть стати непридатними для життя.

Долина річки Амазонка до промислової революції, зараз і в 2500-м

Також зміни торкнуться середнього заходу США — через потепління там зможуть вирощувати субтропічні культури замість пшениці, наприклад ананаси.

В Індії вчені пророкують неможливість жити і працювати без засобів захисту від сонця і вологи.

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