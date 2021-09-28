На Земле станет жарче и участятся пожары - ученые опубликовали новый климатический прогноз (фото)

Привычные нам климатические пояса — тропики и субтропики сместятся, а на их месте раскинется пустыня.

К 2100 году станет на 2,7 градуса жарче, а к 2500 Земля изменится до неузнаваемости. Такой климатический прогноз опубликовали ученые опираясь на данные последних лет.

Об этом пишет ScienceAlert.

За ближайшие 80 лет количество парниковых газов в атмосфере вырастет, а температура и уровень моря повысятся. Ученые объясняют — даже незначительное повышение ведет за собой ощутимые последствия — рекордные пожары, штормы, засухи и наводнения в разных регионах земного шара.

Дальнейшие изменения ученые предсказывают на основе тех темпов изменения климата, которые есть сейчас. Чтобы показать разницу, исследователи смоделировали три сценария, в зависимости от того, станут ли люди лучше контролировать выбросы и меньше влиять на экосистему.

Если все останется как раньше или влияние на климат снизится незначительно, то уже через несколько сот лет Амазонский бассейн, покрытый джунглями станет бесплодной пустыней. Все тропики могут стать непригодными для жизни.

Долина реки Амазонка до промышленной революции, сейчас и в 2500-м

Также изменения коснутся среднего запада США — из-за потепления там смогут выращивать субтропические культуры вместо пшеницы, например ананасы.

В Индии ученые предрекают невозможность жить и работать без средств защиты от солнца и влаги.

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