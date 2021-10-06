Надувные паруса и ветряные двигатели: как предлагают спасать климат морским грузоперевозчикам (фото, видео)

На морские грузоперевозки приходится 3% всех выбросов парниковых газов на планете.

Международная морская организация поставила перед судоходной отраслью цели, которые в конечном итоге должны сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2050 году. Этого сложно достичь, поскольку корабли, в основном, работают на ископаемом топливе. Но благодаря современным разработкам уже с 2022 года судовладельцы смогут снизить нагрузку на природу у своих кораблей.

Об этом пишет CNN.

Следующий год может стать революционным для кораблей и вернуть грузовые танкеры к облику более чем столетней давности. Речь о парусах разного типа, которые вне зависимости друг от друга презентовали несколько компаний. Так, у производителя шин Мишлен на 2022 запланировано тестирование особых надувных крыльев WISAMO на крупнотоннажных кораблях.

Это своего рода "парус" открываемый одной кнопкой — надувное складное крыло с использованием ветровой тяги. По утверждению компании, где пока протестировали крыло только на одной яхте, "крыло" можно адаптировать к любым кораблям от катера до нефтяного танкера.

В 2022 году также должно выйти на воду корабли с парусами из стали WindWings от BAR Technologies. Их высота должна быть до 45 метров и помочь снизить выбросы углерода на 30% у каждого оборудованного корабля.

В отличие от предыдущей разработки, эти паруса будут складываться на корабль, а также сделаны по технологии, используемой для крыльев самолета.

Проект корабля, который будет готов в 2022 году

Подобные проекты есть и у других компаний, которые предлагают соединить энергию ветра и стандартные двигатели. Кроме парусов уже начато использование ветряных двигателей на кораблях, но из-за того, что экономия топлива незначительная, а переоборудование стоит дорого их не торопятся использовать.

Отметим, что в Европе уже предложили ввести систему штрафов за загрязнение окружающей среды для судоходства, которое обеспечивает 90% товарооборота в мире. Согласно плану ее начнут вводить с 2023 года. Проект пока обсуждается.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за потепления на менее чем 3 градуса Земле грозят шторм, пожары и смена климатических зон.