Глобальное потепление не удается остановить – температура продолжает повышаться

Экологи во всем мире надеются, что в ближайшие годы ситуацию получится исправить

Новые обязательства стран касательно вопросов климата пока не приносят должного результата и экологи прогнозируют, что уже к 2030 году средняя температура воздуха на Земле поднимется на 2,4 градуса.

Об этом пишет CNN.

Исследователи климата предупреждают, что глобальные выбросы парниковых газов до 2030 года по-прежнему будут примерно в два раза выше, чем необходимо для ограничения потепления до 1,5 градусов – порогового значения, которое, по словам ученых, планета должна соблюдать, чтобы избежать ужасных последствий климатического кризиса.

Делегаты со всего мира собрались на COP26, чтобы попытаться повлиять на климатический кризис. Хотя в первую неделю переговоров произошло несколько прорывов, эксперты предупредили, что сделки могут не соответствовать актуальности момента – в частности, что они не приблизят мир к ограничению потепления до 1,5 градусов.

Более 130 стран, на долю которых приходится более 85% лесов планеты, обязались на прошлой неделе прекратить и обратить вспять уничтожение зеленых насаждений и деградацию земель к 2030 году, что было воспринято как первая серьезная договоренность COP26. При уничтожении леса могут выделять углекислый газ в атмосферу. Соглашение включало некоторые из крупнейших в мире запасов углерода, запертых в тропических лесах.

Еще одним прорывом стало то, что более 25 стран к настоящему времени подписали соглашение о прекращении финансирования проектов по добыче ископаемого топлива за рубежом. Но критики говорят, что это недостаточно далеко и должно включать финансирование проектов по ископаемому топливу внутри страны, а не только на международном уровне.

Напомним, морским грузоперевозчикам предлагают спасать климат надувными парусами.