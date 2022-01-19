Сніг та люті морози: синоптики розповіли, де в Україні буде найхолодніше до кінця місяця

В Україні знову різко похолодає

Попри незначне потепління, яке пануватиме в Україні найближчими днями, вже наприкінці місяця в країну повернуться потужні морози та опади. В більшості українських областей упродовж останнього робочого тижня січня температурні стовпчики опустяться до -18 градусів морозу, сніжитиме.

Як повідомляє портал Gismeteo, найхолодніше буде на сході та заході.

Так, згідно з прогнозом синоптиків, з 24 по 30 січня в столиці очікується хмарна погода зі сніговими опадами. Температура повітря в ці дні опуститься вночі до -7…-10 градусів морозу, вдень — не підійматиметься вище -3 градусів. Найхолоднішими днями будуть вівторок та середа.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові останній тиждень місяця також буде холодним. У понеділок, вівторок та четвер — хмарно, в інші дні визиратиме сонечко. Очікуються незначні опади у вигляді снігу. Температурні стовпчики у нічні години показуватимуть -8…-10 градусів, удень тепліше — від -2 до -8. Найхолодніше буде у суботу, 29 січня.

Прогноз погоди у Харкові

В Одесі очікується похмура погода із сильним вітром. На вихідних — 29 та 30 січня буде сонячно, у робочі дні — хмарно з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах сильна ожеледиця. Температура повітря вночі буде від 2 до 5 градусів із позначкою "мінус", удень — від 0 до -2.

Прогноз погоди в Одесі

На жителів Дніпра очікує значне похолодання в нічні години — стовпчики термометрів опустяться до -5…-11 градусів. Удень трохи тепліше — від -1 до -6. З понеділка по середу ймовірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Решта днів — сухо.

Прогноз погоди у Дніпрі

У Львові кінець січня буде дуже холодним. Вночі температура повітря опуститься до -7…-16 градусів морозу, вдень — від -2 до -9 градусів. Судячи з прогнозу синоптиків, з вихідних, 29 та 30 січня, по місту та по області очікується потепління. Опади передбачаються лише у перші дні робочого тижня.

Прогноз погоди у Львові

У найзахіднішій частині країни температура повітря в нічні години опускатиметься до -18 градусів. У понеділок та вівторок сніжитиме. Решта днів — сонячно. Удень температурні стовпчики не підійматимуться вище 2 градусів з позначкою "мінус". Найтеплішим днем на тижні буде четвер, найхолоднішим — п'ятниця.

Прогноз погоди в Ужгороді

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в країні панував циклон Elsa, який різко змінив погоду в українських регіонах та приніс із собою потужний штормовий вітер, який вже став причиною багатьох надзвичайних подій.