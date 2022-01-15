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Шторм влаштував "ялинкопад" в Україні, порвав державний прапор та банер із Бандерою (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Ялинки падали і на заході, і на півночі Новина оновлена 15 січня 2022, 10:49
Ялинки падали і на заході, і на півночі

Пориви вітру в 25 м\с (90 км\год) витримали не всі дерева країни.

Штормовий вітер, який спрогнозували синоптики в Україні, починаючи з п’ятниці, накоїв чимало лиха. Так, у деяких містах України він звалив новорічні ялинки, у Харкові порвав український прапор, а в Тернополі — банер за Бандерою.

Так, у Лубнах на Полтавщині вітром поламало дерево навпіл. Дивно, але новорічна гірлянда не перестала працювати.

Зламалася ялинка у Лубнах
Зламалася ялинка у Лубнах

На Сумщині у Білопіллі ялинка також не достояла до Водохреща, як планувалося. Очевидці зняли момент падіння.

В Олександрії Кіровоградської області штормовий вітер у ніч проти 15 січня просто зніс ялинку — момент потрапив на відео.

Падає ялинка
Ялина, що впала в Олександрії
Ялина, що впала в Олександрії

У місті Пустомити Львівської області новорічній красуні також не вдалося впоратися із сильними поривами вітру. Ялинка спочатку нахилилася, а потім упала остаточно — прямо на будівлю місцевої міської ради.

Ялина в Пустомитах потрапила до міськради
Ялина в Пустомитах потрапила до міськради

У Харкові головна ялинка міста встояла, постраждав від шторму український прапор. На найвищому флагштоку країни вітер пошкодив полотнище по шву. Прапор уранці 15 січня замінили на запасний.

У Тернополі вітер порвав банер, присвячений Степанові Бандері.

Банер повісили на честь річниці народження
Банер повісили на честь річниці народження

Як раніше писав "Телеграф", негода вирувала по всій Україні. У столиці вона призвела до ДТП через дерева, що впали на дорогу. Один із повалених стволів — тополя у Святошинському районі на смерть розчавила людину в припаркованому автомобілі. У ньому було двоє людей — пасажира забрали з травмами до лікарні.

Теги:
#Україна #Погода #Вітер #Ялинки
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